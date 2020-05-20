美國祭出華為新禁令，外界預期台積電將首當其衝、無法賣晶片給華為，有分析師直指三星可望漁翁得利，藉此拉高晶圓工市占率。但韓媒表示，即使台積電停接華為訂單，三星也不可能分到一杯羹 ，華為可能將訂單全部轉給陸廠。

美國商務部15日宣布對華為新出口限制令，亦即未經美方供貨充許，禁止使用美國相關技術和設備所製造的晶片賣給華為。韓媒中央日報報導，市場認為美禁令將使台積電首當其衝，原因在於美企高通斷貨後，華為還是能透過台積電採購相關晶片，並銷售智慧手機產品。

報導指出，雖然市場人士認為，美國祭出禁令，讓台積電無法接下華為訂單，三星

晶圓代工業務有機會搶下更多市占，但半導體業界指出，台積電吃不到的華為訂單，預估將全部轉到陸廠，關鍵在於三星晶圓代工也是使用美國設備和技術來生產晶片。

川普政府靠台積電來制裁華為，若無法達到預期效果，屆時韓廠的三星、SK海力士等記憶體廠，也會成為美方要求制裁華為的籌碼。

(中時電子報)