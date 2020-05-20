校友花藝大師齊云，為本次的展覽操刀，並帶著學弟妹一同參與，學長帶著學弟妹一同創作，傳承意味濃厚。(員林農工提供／吳建輝彰化傳真)

員林農工園藝科學生一起與大學長齊云一同創作，學生也在創作過程，得到非常寶貴的經驗。(員林農工提供／吳建輝彰化傳真)

受疫情影響全國花市慘淡，彰化為全台最大花卉與園藝產區首當其衝，農糧署與彰化縣政府合作行銷，委由縣內各花卉產地農會，布置縣內８個台鐵車站，1連3周每周不同主題，上周討論度極高的員林火車站展區，這周找來國際知名花藝大師齊云操刀，讓民眾驚艷讚嘆，「行家一出手，便知有沒有」。

上周員林市農會在員林火車站布置的花卉展區，飽受爭議，因其布置造型讓人容易聯想到其他地方，本周員林市農會透過員林農校長林玉芬，邀請校友花藝大師齊云，為本次的展覽操刀，並帶著學弟妹一同參與，學長帶著學弟妹一同創作，傳承意味濃厚。

員林農工校長林玉芬說，這次特別力邀員農的大學長齊云，來布置本周的展區，讓彰化的鄉親能夠一飽眼福，在車站的公共空間，就能欣賞到大師級的作品，另外也帶領學校園藝科學生，到現場與大學長學習創作，學生也在創作過程，得到非常寶貴的經驗。

林玉芬說，這次布置回歸原始，讓民眾感受花最純粹的美感，植物在不同階段，從播種、開花到結果老去，可以看到繁花搖曳生姿的姿態，也能看到枯枝所帶來的美感，用不同環繞的角度，都能欣賞到不同的美感與景色，希望能讓旅客留下美好的回憶。

(中時 )