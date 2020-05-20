神腦企業工會抗議違法解僱 要求政院撤換董座 12:292020/05/20 中時 劉宗龍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 神腦企業工會抗議違法解僱，要求政院撤換董座（劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 神腦企業工會抗議違法解僱，要求政院撤換董座（劉宗龍攝） 神腦企業工會、桃園市產業總工會及多個聲援工會20日在行政院大門口舉行「神腦打壓工會胡亂搞，蘇揆撤換酬庸做半套！」記者會，與會人員舉標語，高喊「神腦違法解雇、變相減薪」，呼籲行政院長蘇貞昌立即撤換神腦國際公司董事長賴勁麟，並要求神腦國際公司讓工會理事長陳政國立即復職。 (中時 ) #神腦 #工會 #撤換 #神腦國際 #國際 也許您會感興趣 推薦閱讀 務實參與國際組織 藍：「中國打壓」不該是藉口 11:352020/05/17 政治 WTO代表懸缺8個月 國際賽打假的 04:102020/05/18 政治要聞 TrendForce：華為禁令波及 供應鏈Q3稼動率將修正 21:432020/05/18 兩岸 海外送暖 朝陽國際志工獲好評 04:102020/05/19 兩岸藝文 社論／世衛大會這盆冷水！ 04:102020/05/19 時論廣場 《國際油價》美股大漲激勵 周一國際原油漲逾2個月新高 10:002020/05/19 財經 《產業》SEMI：軟性混合電子展延至9月 13:242020/05/19 財經 中職比賽用球出包 球員工會罵很兇 17:592020/05/19 體育 中芯取代台積？ 專家：技術至少差兩世代 04:102020/05/20 全球財經 《國際油價》好壞消息參半 周二國際油價漲跌互見 10:002020/05/20 財經 生活熱門新聞 前長榮空姐嗆在機師餐加料！郭芷嫣親揭官司結果 - 生活 飛蟻屍海淹沒地板 照片曝光...8千人看傻喊扯 - 生活 蛋吃多不會膽固醇過高 醫：這4種人例外 - 生活 致災梅雨籠罩台！雨最劇烈3天出爐 這裡最慘 - 生活 梅雨鋒面這天最恐怖 降雨熱點曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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