神腦企業工會抗議違法解僱，要求政院撤換董座（劉宗龍攝）

神腦企業工會、桃園市產業總工會及多個聲援工會20日在行政院大門口舉行「神腦打壓工會胡亂搞，蘇揆撤換酬庸做半套！」記者會，與會人員舉標語，高喊「神腦違法解雇、變相減薪」，呼籲行政院長蘇貞昌立即撤換神腦國際公司董事長賴勁麟，並要求神腦國際公司讓工會理事長陳政國立即復職。

(中時 )