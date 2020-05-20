梅雨鋒面到來，新北接下來恐有局部豪大雨，新北市長侯友宜表示，極端氣候的短延時強降雨發生機率高，水利局與相關單位必須隨時監測雨量，新北幅員遼闊，碰到上下班時間，是否停班課必須要快速反應，且以區為單位。

新北市消防局長黃德清指出，目前梅雨鋒面位置在中南部，周三雨勢較小，北部要到星期五比較嚴重，清晨後就會開始下雨，雨量恐達150到200毫米左右，提醒各局處要派人留守注意周五清晨這波豪雨，必要時採取停班課措施。

侯友宜說，強降雨有時幾十分鐘就會降下非常多雨量，他要求各單位派員進駐，尤其公所第一線單位，如果能夠快速反應，比市府派員還要有效率，未來也會在市政會議表揚各區公所防災表現，隨時將個案提出加油打氣，大家才會更努力工作。

新北市水利局長宋德仁說，前兩波降雨，新北各公所都已經動起來，包括豪雨前巡視側溝、豪雨後檢查，另外新北各大抽水站運作正常，請市民放心。

(中時 )