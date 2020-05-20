覺得 Pixel 系列手機總是超過你的預算嗎？今年你有機會以更低的價格入手。先前曾有外媒指出，Pixel 5 今年可能不會採用高通 Snapdragon 865 處理器。如今，又有更多證據支持這項說法。不選用最高階的處理器雖然會讓新機的效能無法跟一線旗艦手機相比，但卻能以更平實的價格推出，很顯然 Google 是打算以後者為新機推廣的主要目標。

《Android Police》主編 David Ruddock 在個人 Twitter 分享，他目前掌握到的消息是 Google Pixel 5 選用了高通 Snapdragon 765 系列晶片，而非更高階的 Snapdragon 865。且據他所知，螢幕更大的 Pixel 5 XL 也是採用一樣的處理器。

this is slight me having info, slight me extrapolating, so:



Pixel 5 / 5 XL on Verizon will be SD765 with 5G (confirmed), and my (educated) guess is that they *will* be mmWave. No idea if they'll carry higher prices than sub-6GHz unlocked/T-Mobile SKUs, though. — David "bury me with my golden arm" Ruddock (@RDRv3) May 19, 2020

另外，《XDA》則是發現 Android 11 Developer Preview 4 版本中，有程式碼包含「g7250」字串，就是指 Pixel 5 手機會採用高通 Snapdragon 765 系列晶片。此外《XDA》就另一份報告指出 Pixel 5 可能定價 699 美元的說法判斷，Pixel 5 的價格讓他們無法負擔成本更高的高通 Snapdragon 865 晶片，這個價位帶更適合搭載 Snapdragon 765 系列晶片。

The Google Pixel 5 will almost certainly not have the Qualcomm Snapdragon 865, and we have even more evidence https://t.co/vUCJlYsgkK — XDA Developers (@xdadevelopers) May 19, 2020

目前對於 Pixel 5 系列手機的傳聞不多，除了可能的價格、採用的處理器規格外，《XDA》還發現新機可能支援反向無線充電，也就是能以無線的方式為其他支援的設備充電(例如其他手機或是無線耳機等等)。此外，當前消費者們更關心的相機規格、效能，還有其他獨家特色等，都沒有相關消息。

先前有《9to5google》總編輯 Stephen Hall 指出，Pixel 5 系列可能不在沿用 Pixel 4 系列的 Soli 晶片，也就是說獨家的手勢感應特色很可能被移除，但這項改變卻可能對螢幕對機身占比(屏占比)提升帶來不小幫助，能更向主流趨勢靠攏。按照前例推測，Pixel 5 系列手機可能在 10 月份左右發表。

《9to5google》網站投票，支持 Pixel 5 採用中階高通晶片的用戶超過 50%。(摘自9to5google／黃慧雯製作)

針對 Google Pixel 5 可能不採用今年最高階的旗艦級晶片 Snapdragon 865，而僅採用 Snapdragon765 系列晶片的做法，《9to5google》立即發起了網路投票，結果截至發稿前已有 7558 名網友投票，認為 Pixel 5 性能仍舊堪用，會選擇購買的比例高達 55.32%。可以見得，價格因素還是不少消費者購機時必要考量的重點因素。

(科技)