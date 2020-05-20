屏東縣前麟洛鄉長蔡志和遭控擔任鄉公所主祕期間，與行政室主任馮菊興為辦理鄉內綠化育苗計畫，向南投縣政府領取800棵樹木後，事後被發現轉贈給蔡姓等民眾，涉嫌貪汙，一審屏東地院認為罪證不足，判2人無罪，20日二審大逆轉，高雄高分院掌握貪污證據，依侵占公有財物罪判蔡5年6月徒刑、褫奪公權3年；馮3年徒刑、褫奪公權2年，可上訴。

(中時 )