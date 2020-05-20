前麟洛鄉長涉貪汙一審無罪 二審逆轉改判5年6月 12:412020/05/20 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東縣前麟洛鄉長蔡志和遭控擔任鄉公所主祕期間涉嫌貪汙，20日二審高雄高分院掌握貪污證據，依侵占公有財物罪判蔡5年6月徒刑、褫奪公權3年。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東縣前麟洛鄉長蔡志和遭控擔任鄉公所主祕期間，與行政室主任馮菊興為辦理鄉內綠化育苗計畫，向南投縣政府領取800棵樹木後，事後被發現轉贈給蔡姓等民眾，涉嫌貪汙，一審屏東地院認為罪證不足，判2人無罪，20日二審大逆轉，高雄高分院掌握貪污證據，依侵占公有財物罪判蔡5年6月徒刑、褫奪公權3年；馮3年徒刑、褫奪公權2年，可上訴。 (中時 ) #屏東 #麟洛 #貪汙 #二審 #二審 #徒刑 #麟洛 #貪汙 #屏東 也許您會感興趣 推薦閱讀 被嫌人老珠黃要分手 65歲婦發狠幹掉男友 11:302020/05/16 社會 新版名片行銷屏東之美 04:102020/05/17 地方新聞 「給妳看一樣東西」騙到廁所猥褻 保全判刑1年3月 09:262020/05/17 社會 酒醉男當街擊斃槍擊三溫暖泊車組長 判無期徒刑 11:272020/05/18 社會 府洩密案 羅智強籲北檢不要再睡了 04:102020/05/19 政治要聞 被控吃案圖利業者 前中山分局中一派出所長二審仍無罪 11:492020/05/19 社會 屏高鐵聯盟反對半吊子路線 04:102020/05/20 政治要聞 屏東石斑魚外銷美國 封櫃首航 04:102020/05/20 地方新聞 罷免清廉韓？高雄議員爆 陳菊任內貪汙案破百！ 08:172020/05/20 政治 勒斃成大女研究生 冷血清潔工二審維持無期 09:412020/05/20 社會 社會熱門新聞 虧大！換妻換到綠帽 出軌女模私約小王 綠光夫還遭剝皮360萬 - 社會 警界醜聞 警官性侵警大女實習生 判休職1年半 - 社會 離譜！大伯睡2嫂姦情曝光 公婆竟要大嫂成全 - 社會 揮桿驚見3眼鏡蛇「爭風吃醋」 球友驚喊：快逃 - 社會 華碩驚傳採購弊案 主動通報警方逮2名內賊 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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