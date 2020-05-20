外傳前總統府秘書長陳菊將接監察院長，新北市長侯友宜20日被問到此事時表示，他不知道這個消息，不過擔任監察院長職位的人，一定要獨立、公正、客觀、捍衛人民的公平跟正義、斬奸除惡，這才是他最重要的角色，不管是誰當，最重要的是把角色做好最重要。

(中時 )