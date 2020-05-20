傳陳菊接監察院 侯友宜：院長須公正客觀獨立 12:562020/05/20 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜認為，監察院長須公正客觀獨立。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳前總統府秘書長陳菊將接監察院長，新北市長侯友宜20日被問到此事時表示，他不知道這個消息，不過擔任監察院長職位的人，一定要獨立、公正、客觀、捍衛人民的公平跟正義、斬奸除惡，這才是他最重要的角色，不管是誰當，最重要的是把角色做好最重要。 (中時 ) #院長 #監察 #角色 #獨立 #陳菊 也許您會感興趣 推薦閱讀 盛傳陳菊接掌監察院 高雄人街訪反應超大 23:272020/05/17 政治 林為洲諷綠：獨立機關跟台灣都不獨立了 00:092020/05/18 政治 陳菊辭府秘書長 菊系人馬動向受關注 15:582020/05/18 政治 投保法修正初審過關 興櫃董監事辭職 也難逃訴訟 04:102020/05/19 金融．稅務 林為洲批NCC獨立機關不獨立 04:102020/05/19 政治要聞 陳菊主掌監院？蔡總統請想想 04:102020/05/19 時論廣場 謝龍介解密「打賴路徑」 籲賴聯手罷免蔡英文 17:212020/05/19 政治 將卸任府祕書長 陳菊：一段意外但充滿收穫的旅程 21:242020/05/19 政治 陳菊一張照片 洩漏總統府神祕燈號 23:182020/05/19 政治 傳陳菊接掌監察院 網想起陳幸妤這句話… 10:012020/05/20 政治 政治熱門新聞 傳陳菊接掌監察院 網想起陳幸妤這句話… - 政治 盼兩岸維穩 修憲優化體制 蔡英文520演說全文 - 政治 分析蔡未來四年 游盈隆提這事：對政局將產生極大影響 - 政治 罷韓有變數？！尹立曝2件事：罷免能量可能消風 - 政治 如何看蔡520演說？港媒嘆：不合格的答卷！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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