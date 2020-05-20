蔡英文520演說 蔣萬安揭這兩點沒提

今天(20日)總統蔡英文在就職大典上發表演說，針對兩岸事務、國家體制改革、民主深化、國防事務改革等方面，提出未來的施政方向和內容。不過，國民黨立委蔣萬安在臉書直播中指出，蔡英文520演說全文，竟然沒提到「勞工權益」和「少子化」。

蔣萬安表示，就職演說不是只靠華麗詞藻，而是要清楚告訴國人國家未來方向和具體做法。蔡總統要設置修憲委員會推動憲改，但又說兩岸政策要照憲法進行，希望蔡總統能說明憲改涵蓋的範疇，例如有沒有提到國家定位。

接著，蔣萬安指出，520演說內容中，沒有提到這兩個很重要的問題。一是攸關民眾利益的勞工權益問題，像是勞保年金改革、低薪高工時等等，蔡總統在演說中隻字未提；二是攸關國家未來發展的少子化問題，蔡總統在4年前有提到，但這次卻沒提，他覺得很可惜。

此外，蔣萬安也問蔡英文，原本憲法就已賦予考試院和監察院權力，為何蔡總統還要增加獨立機關推動考、監兩院的轉型？最近立法院將對考、監兩院人事進行審查，他希望蔡總統能解釋清楚轉型的用意和具體執行方式，方便立法院作業。

立委蔣萬安在臉書上直播評論520演說。(取自蔣萬安臉書)

(中時電子報)