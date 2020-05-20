不滿司法不公，多次在博愛特區放鞭炮，甚至曾開車衝撞總統府的鄒木樹，19日晚間又帶著18支煙火，騎車出現在寶慶路、懷寧街一帶，準備向總統府前進，但國安單位及警方早已鎖定他的行跡，當場將他逮捕。警方20日中午將鄒男移送台北地檢署，面對媒體詢問，鄒說他帶煙火是要慶祝蔡總統就職。
鄒說，「慶祝就是放煙火啊」。媒體問他「你不知道規定不能帶煙火嗎？」，鄒說他不知道。
據指出，現年70歲的鄒木樹，總統就職日前就曾多次打電話給一些政府機關，表示最近會再到總統府附近抗議，軍警接獲情資後，隨即佈線嚴密關注鄒男，甚至在他;新北市家附近找人。
19日晚間9時許，維安單位發現鄒騎機車，來到懷寧街一帶，立刻將他攔下，並在他的背包內，發現18支還未點燃的煙火，將他帶回警局後，依恐嚇危害安全罪將他法辦。
鄒男曾為汽車工人，2003年間曾開車、騎車衝撞總統府，多次陳情陸籍妻子不能順利來台，2006年也曾在北檢司機休息室燃放爆竹，將紗窗燒出大洞，為此多次遭檢警逮捕、法辦。
(中時 )
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