台灣高鐵（2633）響應中央流行疫情指揮中心鼓勵「防疫新生活運動」，落實防疫之餘，也能放鬆享受生活，自20日至26日推出一周限定的高鐵假期「快閃專案」，期間內預購任一高鐵假期12條指定行程，並於6月1日至8月31日出發者，不但可享第二人半價，購買時若具有TGo會員身分，還可再獲贈高鐵票5折電子優惠券。

台灣高鐵表示，高鐵假期「快閃專案」12條指定行程搭配住宿涵蓋區域包括台北、台中、南投、嘉義、台南、高雄等地知名飯店，以平日兩人成行、台北出發且入住和逸飯店－高雄中山館為例，高鐵假期原價每人3,050元，快閃專案價平均每人只要2,250元，比來回高鐵票2,980元更便宜。

此外，TGo會員還可在搭乘後的次月底獲贈1張2個月內有效、不限區間、不限車次的標準車廂對號座5折電子優惠券，兩人最高可再省1,530元。

台灣高鐵表示，考量目前我國疫情獲得穩定控制，相關民生及旅遊產業逐步恢復正常運作，為配合政府鼓勵旅客前往配合防疫措施的旅館及景點旅遊，公司已規劃一系列的「美好再一起-台灣高鐵旅運振興方案」，首波以高鐵假期「快閃專案」為國旅市場暖身，後續並將隨時配合中央流行疫情指揮中心及交通部政策，依序推出各項旅遊優惠專案。

台灣高鐵提醒，旅行期間仍需配合中央流行疫情指揮中心防疫指引，在休閒的同時，仍需落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣，外出活動時，應維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，若無法維持則應配戴口罩，以能兼顧防疫、安心出遊。

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