蔡英文總統今天連任就職，發表演說時提到立法院將成立修憲委員會。國民黨團上午舉行記者會，要求蔡英文說清楚修憲範疇是否牽涉敏感的兩岸關係，且不能因爭議性議題，導致朝野有共識的公民權下修原地踏步，提醒蔡英文能抵擋獨派壓力，兌現遵循憲法與兩岸條例，守護台海和平立場。不過，國民黨團也抨擊蔡英文隻字未提勞保、青年低薪、少子化等民生議題。

蔡英文就職演說提及兩岸議題時說，持續遵循中華銀國憲法，與兩岸人民關係條例，來處理兩岸事務，堅守「和平、對等、民主、對話」，不接受北京當局，以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海的現狀。在國家體制與民主深化部分，蔡英文說立法院將成立修憲委員會，優先推動朝野有共識的18歲公民權。

國民黨團書記長蔣萬安直指，蔡英文必須清楚告訴國人，未來修憲範疇是否牽涉敏感的兩岸關係、國家定位，還是僅止於公民權下修至18歲。國民黨團總召林為洲補充，此次修憲不希望其他爭議性議題，導致無法完成朝野皆有共識的下修公民權議題，至於五權分立變三權分立，或者總統制或內閣制的國家體制，國民黨抱持開放態度面對，最終要確保修憲有成果。

林為洲表示，蔡英文談及兩岸的八字箴言，對照2016年的就職演說，內容大同小異，回首過去四年執政，真的有對話？過去四年時常「以讀不回」，也就是「沒有對話」。他舉此波防疫為例，若兩岸對話綿密且完整，武漢台胞回台就不會有衝突與延宕，從此事就可看到兩岸缺乏事務性對話，讓簡單的事情變得複雜。

國民黨團首席副書記長林奕華說，希望蔡英文接下來四年，能受得了獨派壓力，兌現遵循憲法與兩岸條例，維持台海和平的立場。

「就職演說不只靠華麗詞藻，而要清楚說明具體作法」，蔣萬安抨擊，攸關近1千萬名勞工的勞保年金將於2026年破產，以及青年低薪、高工時、少子化等議題，蔡英文的就職演說卻隻字未提。

蔣萬安質問，立法院將於臨時會審查考監委員人事，並行使同意權，蔡英文提到考監將轉型，若無法對外清楚說明定位，如何進行新人事審查。

林奕華指出，蔡英文說對美日歐洽簽貿易協定，但與美簽訂FTA，是否要接受美豬，和日本遷協定，是否意味接納核食，蔡政府極力推動新南向政策，但這兩年出超一直在倒退，拋雙語國家則看不到任何行政配套。

(中時 )