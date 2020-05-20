日式迴轉壽司業者亞洲藏壽司（2754）今（20）日召開股東常會，通過2019年財報及股利分派案，決議配發每股現金股利0.5元。雖然今年營運受新冠肺炎疫情衝擊，公司仍維持加速展店計畫不變，首季已開出2家新店、全年目標新展5～10家店。

亞洲藏壽司為日本Kura Sushi在台成立的子公司，主要經營日式迴轉壽司餐飲服務，2014年1月以「台灣藏壽司」設立，同年12月在台開出首店，2016年起展店加速。去年6月更名「亞洲藏壽司」、並於6月28日登錄興櫃交易，目前實收資本額3.78億元。

亞洲藏壽司2019年新展6店，帶動合併營收創19.26億元新高，年增34.15％，但毛利率41.7％、營益率6.05％，低於前年43.7％、9.65％，雙降至近3年低點。不過，稅後淨利0.88億元，雖年減17.22％，仍創歷史次高，每股盈餘（EPS）2.47元。

亞洲藏壽司去年獲利下滑，主因展店多屬大型店面，前期投入費用及攤銷成本較高，加上支付母公司權利金費用，加上申請上櫃費用、發行員工認股權憑證等因素影響，營業費用顯著增加，致使獲利反向下滑。

在展店效益帶動下，亞洲藏壽司2020年首季合併營收5.11億元，季增10.58％、年增17.36％。惟受費用增加影響，毛利率38.07％、營益率負1.15％，本業小幅虧損。加上業外虧損增加，稅後虧損893萬元、每股虧損0.24元，虧損較去年第四季756萬元增加。

亞洲藏壽司表示，去年第四季虧損主因展店費用增加，今年則是受疫情衝擊來客數減少影響。2020年4月自結合併營收1.29億元，月減11.91％、年減19.39％，為揭露單月營收以來新低。不過，1～4月合併營收6.4億元，仍年增7.49％，續創同期新高。

亞洲藏壽司指出，由於疫情致使民眾減少外出用餐，3月、4月營收分別年減3.14％、19.39％，4月海軍敦睦艦隊爆發群聚感染，明顯衝擊中南部門市來客數，使單月營收衰退幅度加劇。不過，隨著疫情趨緩、加上母親節檔期帶動，5月以來營運已逐步重返正軌。

展望後市，亞洲藏壽司今年仍維持加速展店計畫不變，首季已開出三重捷運路店、高雄草衙道店2家大型新店，將全台據點擴增至24家。目前尚有竹北文興店、宜蘭新月店、新莊宏匯店等新據點籌備中，其中竹北、宜蘭店預計將在6月、7月開幕迎賓。

而為拓展海外市場，亞洲藏壽司董事會去年8月設立香港子公司、今年進一步轉投資設立上海孫公司。惟受新冠肺炎疫情影響，在出入境管制尚未完全解禁前，公司暫緩進軍進度、持續觀望後續疫情狀況發展。

(時報資訊)