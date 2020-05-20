美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）周二為川普政府應對新冠肺炎疫情的財政措施辯護，並向參議員表示，他願意去考慮延長與修改為小型企業提供的薪資貸款計畫。

在參議院銀行委員會發表證詞時，穆努欽與聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，過去兩個月推出的近3兆美元聯邦紓困方案，已經發揮提振經濟的效果。

針對規模達6600億美元的「薪資保護計畫」（PPP），首批獲得貸款的企業為期8周的貸款期限即將結束。穆努欽對此表示，他希望能就一項「技術性解決方案」達成兩黨協議，以延長貸款期限。

他表示：「企業未必能在這8周內使用這筆貸款，他們並不想要更多的錢，他們要的是在比8周更長的時間內使用這筆貸款的彈性」。此外，穆努欽表示，美國下個月可能有更多人失業，但隨著經濟逐步重啟，經濟情勢可望在第三與第四季改善。

鮑爾在發表證詞時表示，由財政部擔保，為中型企業與市政債市場提出的新一輪聯準會放款計畫將於6月初上路，聯準會其他已經實施的貸款方案將在本月底到期。

目前為止，透過聯準會信貸方案撥出的資金「非常有限」，鮑爾表示，聯準會計畫擴大該信貸計畫，納入更多資金需求者，包括人口數較少的州。

(時報資訊)