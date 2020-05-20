鎧勝-KY(5264)獲外資法人升評至「表現優於大盤」，主要是機殼良率提升，以及美系客戶新款穿戴式產品內構件訂單加持，預料下半年將開始出貨，有助於獲利成長。

鎧勝今年首季每股淨損3.1元，較去年第4季每股純益0.04元由盈轉轉虧，並較去年同期每股淨損1.58元擴大，業績不佳主因受新冠肺炎疫情導致工廠停工以及產業淡季所致。

法人估第1季應是鎧勝今年全年營運谷底，2Q起將會逐季回溫，尤其是近期筆電、平板市場需求激增，帶動鎧勝機殼產品出貨暢旺，營收將顯著成長。4月鎧勝公布的營收就已達34.14億元，年增32%。估2Q營收季增75%，年增約3%，上看90億元。

由於首季財報不如市場預期，董事會決議2020年度第一次買回庫藏股，預定買回期間5月1日~6月30日，買回數量2000萬股，買回區間價格33~68元。鎧勝-KY首季的毛利率為-12%，營益率為-28%，EPS為-3.1。

展望下半年，法人表示，鎧勝已獲得美系客戶新款穿戴式（智能手錶）產品內構件訂單，預料下半年將開始出貨，可望帶動獲利，而鎧勝為符合客戶產能需求，近年來積極採購CNC機台設備，預料今年資本支出將遠高於去年的28億元，但低於2018年的86億元。

(時報資訊)