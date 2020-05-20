宣誓就職！副總統賴清德幸運「紫領帶」亮相

520就職典禮今（20）日登場，副總統賴清德上午和夫人吳玫如一起前往總統府，並且宣誓就職，雖然過程表情相當嚴肅，不過看到賴清德今天依舊繫上他最喜愛的紫色領帶。過去許多對賴清德的重要場合，都可以看到他的「幸運色」，就職典禮這一天也不例外。

首次以副總統身分進入總統府，副總統賴清德緊牽著太太吳玫如，更是一路不時停下腳步等太太跟上，只是相較吳玫如臉上神采奕奕笑容，賴清德表情嚴肅的多。

520就職典禮，賴清德西裝搭配紫色領帶。（圖／中天新聞畫面）

賴清德：「余必遵守憲法效忠國家，如違誓言願受國家嚴厲之制裁，謹誓，宣示人賴清德，中華民國109年5月20日。」重要一天，不知是不是太緊張，還沒來得及等司儀開口，賴清德手急著先放下，回到座位盯著地上兩秒，再將眼神投回台上，表情依舊嚴肅。

直到歡送前副總統陳建仁，走在蔡英文後頭的賴清德這時才放鬆心情，再牽起太太的手有說有笑。而細看賴清德夫婦，太太吳玫如寶藍色洋裝搭白西裝外套，賴清德則是深色西裝，不意外的配上紫色領帶，回顧過去不少重要場合都可以看到。

從去年中選會登記參選、副總統政見發表會，一路到總統大選投票日，賴清德紫色領帶不離身，如今進入總統府，就盼能用這幸運色給賴清德開創新氣象。

(中時電子報)