在歐盟提案下，世界衛生組織決定將針對襲捲全球的新冠病毒起源展開獨立調查，其中不僅獲得大部分成員國支持，包括已與澳洲關係因調查問題陷入緊繃的大陸。大陸先前在無預警之下，突然宣布19日起對澳洲進口大麥徵收反傾銷稅與反補貼稅，讓澳官員一度認為恐是報復澳政府呼籲國際調查病毒起源。

據《南華早報》報導，這次世界衛生大會上做出的決定，是由歐盟起早並提案，參與提案國家包括澳洲、加拿大、日本、紐西蘭、英國等約55國，再加上歐盟27個會員國及非洲聯盟55國，參與國家數多達近140國。但提案並未提到任針對任何一國的名字，並稱這次調查為「對疫情做出公平、獨立且全面性的評估」，其中包括世界衛生組織（WHO）的應對。先前曾嗆WHO已成為「大陸傀儡」的美國，也並未阻止WHO展開調查。

美方表示，這次決議是確保世界衛生組織主體可以扮演好其角色的「首次關鍵一步」，讓下次大流行再次出現時，這個國際體系能更有效應對。不過就在19日，美國總統川普再次威脅WHO，若未在30日內承諾做出實質改得，美國將永遠凍結WHO金援，並重新考慮時否要繼續參與。

歐盟呼籲所以國家團結擊敗這場大流行，並在聲明中稱「這次調查的決議是要讓所有人再次重視需評估所有人表現的需求」，「一份關於疫情如何爆發且散播的獨立調查十分重要，正當我們需要從當今疫情中學習，並強化全球在未來做好準備程度」。

對於WHA通過歐盟提案要調查新冠病毒起源，大陸外交部發言人趙立堅19日說，大陸希望此案能以「協商一致方式」獲得通過，並能得到「全面、準確」的貫徹。他表示，目前決議案文「明確認可和支持世界衛生組織發揮關鍵領導作用」，呼籲會員國「防止歧視、汙名化做法」，打擊錯誤、虛假訊息，而上述案文「都是符合中方立場主張的，也是國際社會絕大多數國家的共同願望」。鑑此，中方已經參加了上述決議草案的共同提案。

(中時電子報)