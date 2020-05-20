民間團體特製蔡英文總統連任就職紀念便當，致贈給弱勢民眾。（劉秀芬攝）

民間團體特製蔡英文總統連任就職紀念便當，致贈給弱勢民眾。（台灣農權總會提供／劉秀芬台南傳真）

慶祝蔡總統就職 民間團體贈台南弱勢520個便當

慶祝蔡英文總統連任就職，民間支持者溫紳聯合農民團體「台灣農權總會」、蓮心園社福基金會等，集合小英、阿扁和李登輝等3位總統故鄉的特產為主菜，再次特製就職紀念便當，致贈給弱勢民眾，「台灣農權總會」會長張豪澤表示，希望小英總統持續關心台灣弱勢、關懷艱苦老農。

2016年小英首次當選總統就職時，就有許多民間支持者，特製便當、冰棒等賀禮，免費發送給弱勢民眾，表達對小應總統的祝福，溫紳2016年也曾與友人贊助活動。

這次小英總統順利連任，雖然取消了大規模的就職典禮，但是民間祝賀之意仍然滔滔不絕。在溫紳串連下，一群扶輪社友集資1人1萬元，第2次和台灣農權總會合作，在台南贈送弱勢520個便當，全台串聯送出2500個便當，以表達關懷以及為台灣祝賀之意。

這次的520紀念便當集合了集合小英、阿扁和李登輝等3位總統故鄉的特產為主菜，包括了楓港的洋蔥炒蛋、三芝美腿炒筊白筍、官田名產香滷菱角。

此外，還有象徵國運昌隆的開運油飯、代表客家本色族群融合的鹹菜蔭豆抵抗疫情的皇帝御豆，及象徵台灣刻苦堅毅精神的香酥地瓜等菜色。

張豪澤表示，小英總統對農民的關心大家都看得見，這幾年無論是農民職災保險或是農民資金問題的解決，都得到農民的普遍認同和支持。這次台灣農權總會參與總統就職限定便當的製作，除了推薦了台灣各地優質的農產品，也希望民眾能多多支持台灣農業。

520紀念便當將在520當天分別全台北、中、南各地發送，台南地區由蓮心園社福基金會協助，分送白河、後壁、東山地區的520位弱勢民眾，由台灣農權總會的志工親自送達，要用愛心讓520就職的好日子，充滿溫馨和喜氣。

(中時 )