如何讓民眾進入新竹科學園區有條順暢的路？經常成為議會質詢焦點話題，縣長楊文科表示，竹科塞車問題需要園、縣、市一起來面對解決。科管局指園區一路和新安路範圍辦理AI智慧交控試辦計畫，預定年底前上線。

楊文科表示，獲中央支持辦理高鐵橋下聯絡道延伸至竹科，第三期工程已辦理發包作業，而紓解竹科交通關鍵的「經國橋道路改善計畫」、「五楊高架延伸案」，這兩案也積極辦理規畫中。

楊文科並說，透過大新竹智慧交通管理計畫，在經國橋的重要交通節點進行智慧交控、大數據分析及雲端監控系統，已減少竹北到竹科車輛行車時間3成，未來也將召集竹科共同來討論。

科管局表示，為改善竹科交通問題，不定期與縣、市及高速公路局協調，已達成跨縣市交通資訊交換等共識，在園區路外停車場全面導入電子化收費、在席顯示等智慧化功能，設置園區智慧交通便民網站及APP，提供用路人即時交通及大眾運輸資訊。

科管局指出，配合新竹縣市政府的大新竹運輸走廊交控改善計畫，已於園區一路新安路範圍辦理AI智慧交控試辦計畫，預定今年底前上線，以科技改善聯外交通問題。

科管局強調，未來除交通建設協助縣市爭取經費外，亦會滾動式檢討園區交通管理措施、大眾運輸系統、道路系統規畫及資訊整合，逐步改善園區現有交通問題。

(中時 )