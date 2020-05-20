台中市逢甲商圈「黑輪美」店長王政翰，開拓外送市場，串炸美食產品紅到中部科學園區，成為很多廠商認定的知名外送店家。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情衝擊商圈、夜市生意，卻帶動宅經濟風潮，王政翰以年輕人熱情與好手藝， 插旗台中逢甲商圈，因應防疫更「骨力」，擴大外送服務，美味黑輪送到府獲好口碑，從一台具傳統人情味的小餐車，發展至現在打造明亮裝潢的橘紅色店面，將傳統關東煮品項透過油炸料理，再結合獨家熬製的醬汁，飄香逢甲吸客源。

逢甲商圈美食攤位、店家林立，「黑輪美」店長王政翰表示，選在逢甲商圈創業，評估人氣會帶來買氣，人潮就是錢潮，剛開始只用一台餐車開賣，特色造型還成為網友拍照的熱點，擴大店面到台中市西屯區福星路230號，負擔較多租金，但正臨福星路也獲得消費者矚目的優勢。

王政翰說，從承載傳承與夢想的小餐車起家，料理的傳統與創新串炸美食，獲得消費者肯定，獨特的「黑輪美」餐點品項，源自於台南縣六甲的緣分，帶給中部民眾這來自南部的好味道而開始經營。

自最早期的黑輪、米血、甜不辣三個品項經由長期的改良

、研發、搭配而成為現今的多樣化品項，王政翰表示，除了餐點好吃，用餐環境也很重要，現在明亮裝潢的店面，帶給前來享用的民眾愉快舒適的用餐體驗。

年輕人創業不簡單，王政翰迎接挑戰與考驗，客人稱讚讓他樂在其中，獲得更多信心，他透露，「黑輪美」的特色，不同於傳統水煮黑輪攤，將精選品項透過油炸方式而呈現「

炸的關東煮」，加上採用十多種中藥材精心熬煮的「獨家醬汁」，搭配精選串炸美食，改寫味覺記憶，提升口感層次。

近來受疫情影響，不少客人擔心群聚風險少出門，坊間的外送平台訂單暴增，王政翰多年前即親自投入外送服務，特別的是，為建立品牌形象，除了機車、制服等配備，連外送箱都專業設計，讓消費者印象深刻，品牌力創造爭力，讓可以當下午茶點、正餐的「黑輪美」串炸美食產品紅到中部科學園區、建商、工業區等產業，成為很多廠商按讚的知名外送店家。

(中時 )