蔡總統就職 日官房長官致賀 12:582020/05/20 中時電子報 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣援贈日本200萬片台灣製醫療級口罩21日送抵成田國際機場時，日本官房長官菅義偉隨後表示感謝。（黃菁菁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本官房長官菅義偉20日在記者會上，針對總統蔡英文迎接第2任任期表示祝賀之意。 菅義偉說，「想表達祝賀之意。台灣對日本而言，是共有基本的價值觀，且有著緊密的經濟關係與人員往來的重要夥伴，也是（日本）的重要友人。」 針對新冠肺炎疫情則表示，「對於台灣的大家給予（日本）溫暖的支援，在此要再度表達感謝之意，希望今後繼續深化台日之間的合作與交流。」 世界這麼大，我要去看看！請上國際頻道 (中時電子報) #蔡英文 #台灣 #總統 #就職 #官房長官 #菅義偉 #祝賀 也許您會感興趣 推薦閱讀 香蕉煎餅店質疑被韓粉檢舉 環保局：僅巡查非針對 16:302020/05/16 政治 《夫婦的世界》灑狗血夯度不減 BBC原版製作讚爆：令人振奮 21:052020/05/16 娛樂 美針對華為修改直接產品規則 華為霸氣回應：可以解決 17:082020/05/18 財經 韓指「光復」羞辱高雄民主 尹立：就是針對你 11:582020/05/19 政治 神農大帝農曆4月26日聖誕 中市客委會獻禮祝賀 12:242020/05/19 生活 美國務卿蓬佩奧公開發表聲明祝賀蔡英文總統連任 21:182020/05/19 兩岸 美國務卿祝賀蔡總統就職 府：彰顯台美互信友好 22:452020/05/19 政治 針對中國 美將大採購戰斧飛彈 04:102020/05/20 焦點新聞 意法半導體推出首款航太級可配置整合限流器 09:202020/05/20 財經 祝賀蔡談防疫 美亞太助卿：全世界欠台一份情 11:242020/05/20 國際 國際熱門新聞 WHO決定調查病毒起源 這回陸態度變了 - 國際 不甩川普列14大罪狀 世衛譚德塞回應了 - 國際 防疫外交有限 蔡英文就職 BBC盤點未來6大挑戰 - 時事 意外！以色列70％新冠患者 病毒株源自美 - 國際 慈母砸1194萬行賄助兒錄取UCLA遭逮 親戚陳情信檢方不買帳 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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