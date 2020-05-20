日本官房長官菅義偉20日在記者會上，針對總統蔡英文迎接第2任任期表示祝賀之意。

菅義偉說，「想表達祝賀之意。台灣對日本而言，是共有基本的價值觀，且有著緊密的經濟關係與人員往來的重要夥伴，也是（日本）的重要友人。」

針對新冠肺炎疫情則表示，「對於台灣的大家給予（日本）溫暖的支援，在此要再度表達感謝之意，希望今後繼續深化台日之間的合作與交流。」

(中時電子報)