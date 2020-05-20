天后蔡依林(Jolin)今年即將滿40歲，今被爆料除了姊姊之外，竟有小35歲的幼弟，傳為爸爸蔡柱陳跟某泰國女子另組家庭，被周刊拍到帶著5歲兒子出遊、逛街，對小孩十分疼愛，不久前蔡依林經紀人也證實蔡爸、蔡媽早已離婚，現又爆出蔡依林幼弟其實有兩個，被拍到的混血小帥哥底下，還有一個弟弟。

蔡依林爸媽證實早已離婚，蔡爸另娶並老來得子，生了2個混血帥兒。(取材自蔡依林IG)

過去必定出席女兒演出活動的蔡爸爸，近年被發現幾乎沒現身，連大女兒蔡旻紋的豪門婚宴都沒參加，當時就被傳已經離婚或分居，但被雙方否認，而今《CTWANT》拍到蔡爸當奶爸照顧5歲兒子，年齡差太多，一度被認為是在帶孫，然Jolin經紀人表示經確認，蔡爸、蔡媽早已離婚，然因是長輩私事，基於尊重希望不打擾、給空間。

而據《鏡週刊》報導，蔡爸爸跟泰國女子另組家庭並老來得子，然這回雖然只被拍到帶一個小孩出門溜搭，但其實他已是60歲耳順之年，但一口氣給蔡依林添了2個弟弟，另一名未曝光的弟弟今年才不到2歲，可謂老當益壯。

(中時電子報)