仁武與鳳山、楠梓，並列高雄房市推案熱區，高雄市政府地政局繼84期之後，將再啟動第100期公辦市地重劃區，2023年底完工之後，將釋出10.40公頃建築用地，持續熱絡仁武房市。

高雄地政局20日表示，攸關愛河整治、仁武防洪排水、以及八卦寮土地開發利用的第100期公辦市地重劃區，5月22日將正式公告重劃計畫書，面積約20.85公頃的100期重劃區，預計2023年11月完工。

高雄地政局指出，100期重劃區除了公園用地面積約1.13公頃、綠地用地面積約0.88公頃、綠地用地兼供河道使用面積約0.06公頃、道路用地面積約1.95公頃、道路用地兼供河道使用面積約2.39公頃、河道用地面積約0.37公頃、滯洪池用地面積約3.67公頃，合計10.45公頃的公設用地，完工之後，將可釋出建築用地面積約10.40公頃。

地政局說，100期重劃區位於仁武區愛河西岸以東、八德一路以南、八德東路以北、曹公新圳以西，完工之後，將徹底解決仁武八卦寮地區淹水洪患，完成愛河整治最後一哩路。

業界表示，仁武區近年與鳳山區、楠梓區，並列高雄房市推案熱區，主要動能之一，就是高雄地政局在年完成的84期重劃區，該重劃區位於仁武區北屋段，西臨八德西路，總面積約7.8公頃，2015年12月25日開工重劃，2016年8月27日完工，重劃完成之後，釋出的可開發建築用地約為4.28公頃。

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