蔡英文總統20日上午發表就職講話，大陸國台辦中午立即回應，批評台獨勾結外部勢力破壞台海和平，也強調大陸堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間；將繼續團結廣大台灣同胞，共同努力促進兩岸同胞交流合作，融洽兩岸同胞感情，深化兩岸融合發展。

大陸國台辦發言人馬曉光20日針對蔡總統就職講話表示，當前兩岸關係複雜嚴峻，民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的九二共識，單方面破壞兩岸關係和平發展的政治基礎，一些政客製造兩岸對立，阻撓兩岸交流合作，企圖從地理和法理切割台灣與大陸的關係。他們加緊勾連外部勢力破壞台海和平，以疫謀獨，極少數台獨分裂份子鼓譟所謂修法公投，圖謀法理台獨，這些都嚴重損害台灣同胞福祉，嚴重損害中華民族根本利益，嚴重威脅台海和平穩定。

馬曉光強調，祖國統一是中華民族偉大復興的歷史必然，是任何人、任何勢力都無法阻擋的。台獨是逆流、是絕路。大陸堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。

他表示，大陸有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，捍衛國家主權和領土完整，絕不容忍任何分裂國家的行為，絕不容忍任何外部勢力干預中國內政。

馬曉光表示，將繼續團結廣大台灣同胞，共同努力促進兩岸同胞交流合作，融洽兩岸同胞感情，深化兩岸融合發展，

他還指出，大陸積極幫扶廣大台商台企紓困和復工復產，支持廣大台胞在大陸享有更多發展機會和獲得感，願意在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與台灣各黨派、團體和人士加強交往，繼續就兩岸關係和民族未來開展對話協商，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一和實現中華民族偉大復興而共同奮鬥。

(旺報 )