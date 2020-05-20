受新冠疫情影響，許多大型群聚活動紛紛取消，其中包含大專院校年度就業博覽會，勞動部勞動力發展署聯合學校與企業辦理線上就業博覽會，做到「求職兼防疫」，預計釋出2萬個職缺。

畢業季往往是另一波求職潮，然而因應防疫措施避免群聚，校園徵才活動紛紛取消，加上許多企業實施減班休息，許多學生擔心「畢業即失業」。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，根據台灣就業通網站截至5月17日統計，相較於4月份同期，5月的求才登記有回溫現象，連飽受疫情打擊的批發、零售、住宿及餐旅業等都有增加趨勢，國內內需服務業開始回溫，鼓勵應屆畢業生對台灣的就業要有信心。

陳世昌說，參與聯合線上就業博覽會的大專院校由各縣市勞動力發展分署負責邀請，學校事先找來開發廠商，由勞動力發展署做職缺揭露，目前已經辦理的北區由國立台北科技大學、國立台灣藝術大學、致理科技大學等26所學校聯合召開，參與企業包括「大立光電」、「台灣高鐵」、「板信銀行」以及「廣達電腦」等500多家企業釋出近2萬個職缺。

陳世昌談到，根據教育部先前統計，今年6月大專以上(含碩博)畢業生約有28萬人，依照往年統計約有3萬多人繼續升學、2萬多人服兵役，剩下的23萬人是要努力服務的對象，依照往年就業博覽會經驗，預計能幫助1萬名應屆畢業生找到工作，但今年首度採線上博覽會尋職的模式，具體成效仍待觀察。

陳世昌表示，參加活動的青年所使用的台灣就業通會員帳號，除可用來應徵職缺之外，也可使用職涯測評、報名職業訓練課程及觀看線上數位學習課程等功能，若需要協助規劃求職也可至各地就業中心或青年職涯發展中心，將由專人提供諮詢服務。

今年「台灣就業通暨全國大專校院聯合線上就業博覽會」北區辦理時間為5月18至6月17日，中區和南區為5月25日至6月24日，為期1個月。

(中時 )