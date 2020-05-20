520內閣宣誓就職，內政部長徐國勇今天表示，謝謝蔡英文總統、蘇貞昌院長的信任，讓他有機會繼續在內政部這個崗位為國人同胞服務。

內閣改組，過去被閣員視為期終考，極具震憾意味，防疫表現備受肯定而被留任的內政部長徐國勇今天在臉書對蔡、蘇表達感謝。

他說，過去無論他在哪個位置，都兢兢業業地將工作做好，而接下來也會繼續跟隨蔡總統及蘇揆的腳步，戮力從公、全力以赴，攜手度過疫情，並一同打造讓民眾安居樂業的生活環境。繼續拼，為台灣這片土地做工。

(中時 )