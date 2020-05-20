徐國勇臉書感謝蔡蘇信任 13:132020/05/20 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 徐國勇戴工地帽象徵上工(徐國勇臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 520內閣宣誓就職，內政部長徐國勇今天表示，謝謝蔡英文總統、蘇貞昌院長的信任，讓他有機會繼續在內政部這個崗位為國人同胞服務。 內閣改組，過去被閣員視為期終考，極具震憾意味，防疫表現備受肯定而被留任的內政部長徐國勇今天在臉書對蔡、蘇表達感謝。 他說，過去無論他在哪個位置，都兢兢業業地將工作做好，而接下來也會繼續跟隨蔡總統及蘇揆的腳步，戮力從公、全力以赴，攜手度過疫情，並一同打造讓民眾安居樂業的生活環境。繼續拼，為台灣這片土地做工。 (中時 ) #徐國勇 #520 #蘇貞昌 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 「從地獄走出來」的辣台妹 關鍵500天蔡英文如何逆轉勝？ 21:002020/05/16 政治 520前夕獨派民調 蔡英文滿意度逾7成創新高 11:472020/05/18 政治 蔡政府520最新民調出爐！網驚嘆：難以置信... 18:122020/05/18 政治 「520」總統就職典禮 北市三階段交通管制 20:062020/05/18 社會 明天520！張亞中：蔡英文第二任的兩岸路線已經清楚了 23:102020/05/18 政治 視察防疫中心 蔡英文送上「英雄麵」 12:552020/05/19 政治 蔡英文520演說 美台專家分析：強調主權 不跨紅線 17:072020/05/19 兩岸 520就職 蔡英文呼籲北京展開對話 10:542020/05/20 政治 立院立修憲委員會 藍委籲蔡：抵獨派壓力維兩岸和平 12:552020/05/20 政治 防疫外交有限 蔡英文就職 BBC盤點未來6大挑戰 13:072020/05/20 國際 政治熱門新聞 傳陳菊接掌監察院 網想起陳幸妤這句話… - 政治 盼兩岸維穩 修憲優化體制 蔡英文520演說全文 - 政治 分析蔡未來四年 游盈隆提這事：對政局將產生極大影響 - 政治 罷韓有變數？！尹立曝2件事：罷免能量可能消風 - 政治 如何看蔡520演說？港媒嘆：不合格的答卷！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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