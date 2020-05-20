蔡英文總統第一任任期屆滿4年，在今天連任就職！據民調顯示，蔡的滿意度高達61%，成首位第二任期總統上任民調滿意度最高的。對此，資深媒體人唐湘龍表示，這民調不容易，尤其經過四年了，還有這樣滿意度不容易，但他表示，現在是蔡最好的狀態，再下去是否維持，一部分不是掌握自己手裡，疫情過後才是考驗。前民進黨立委林濁水則表示，瘟疫過了後會怎樣，將是蔡英文另外的考驗。

唐湘龍在Yahoo TV直播節目《鄉民大會》指出，蔡英文能有這樣的民調不容易，尤其經歷四年執政過後，還有這樣滿意度不容易。他認為選民喜新厭舊，但到了這階段，蔡英文的優點被看到。唐湘龍也提及，蔡在公共議題不爭鋒相對，短時間會吃虧，但長期間不見得不好，他說對於一般民眾，防疫期間沒疫情，到今天為止，大部分國家都還沒解封，但生活在台灣，可以不戴口罩不容易。他說台灣不是那種偏僻國家，這樣的條件下，不能說都執政的功勞，包括日常生活就教育大家戴口罩習慣，沒事可防空汙，有事防流感，戴口罩這件事顯得相當重要。他說病毒對台灣很友善，真的不容易，沒有社區感染，真的不僅有努力也有運氣。他最後表示，台灣疫情不嚴重，因此許多問題被緩和下來，因為命還在，比任何事都寶貴。他說當下的蔡英文是最好的狀態，接下來是否維持，一部分恐不是掌握自己手裡，疫情過後才是考驗。

林濁水則表示，台灣變成全世界最安全地方，不是沒有理由，因為台灣不是選舉後才來防疫，他說當去年年底，大家忙選舉時政府也沒有忘記做事，因此台灣防疫在全世界拔得頭籌，不是沒有原因的。此外，他提及，有報導指出，只要戰爭、瘟疫來臨時，國家領袖支持度會上升，國家主權危機戰爭及健康危機發生時，都會使整個社會一起鞏固領導中心，因此領導人如果搞得很爛就完蛋。對於這次防疫好的國家當中，女性領導人特別多，他表示，瘟疫來臨時，不要太大男人。當瘟疫、國家主權危機來臨時，領袖支持度超高，但是給機會就要做得好，民調就會高，但當瘟疫過了後會怎樣，則又是另外的考驗。

(中時電子報)