蔡英文總統今（20）日就職中華民國第15任總統，展開第2任任期，英國廣播公司（BBC）中文版引述多位國內外專家，盤點蔡英文未來4年的各項挑戰，本文將其大致歸納為6點。對內部分，未來國民黨與民進黨之間的裂痕將繼續加深、蔡英文恐難以實現無核家園的競選承諾、民進黨內部會出現挑戰等；對外部分，口罩外交恐仍難以讓台灣在外交上取得進展、兩岸關係繼續處於冰點，以及台灣將持續夾在美陸兩大國之間。

BBC中文網20日引述多位專家指出，蔡英文總統第1任任期內推動許多過去無法成功改革、極具爭議性的政策，包括年金改革、同性婚姻、能源政策、轉型正義等，這些措施即便獲得進步派、年輕人及國際社會歡迎與讚賞，但也讓台灣社會分裂加劇，可能成為日後執政隱憂。

對內部分，一大挑戰是，未來民進黨與國民黨之間的裂痕將加深，社會對立更嚴重。文章指出，蔡英文任內推動轉型正義，調查戒嚴時期政治謀殺案、國民黨黨產問題等，在國民黨人眼中，被視為攻擊國民黨的工具，曾擔任韓國瑜國政顧問團召集人的中山大學政治學研究所教授廖達琪表示，這些政策某種程度上是在「清算以前的國民黨」，當中可能有「違憲的動作」，「國民黨受到不同程度的打壓，生存空間收窄，對民主造成的傷害是長久的，也令與國民黨的裂痕加深」，她認為社會中的對立是蔡英文連任非常不安定的因素。

不過，廖達琪也指出，蔡英文任內最成功的地方在於把「中華民國」和「台灣」連結起來，國家定義有了共識，長遠來說對台灣是好事，因為蔡英文團結了民進黨和中間派選民，也間接壓制住了「獨派」，即便傳統藍營難以接受，不過目前國民黨處於弱勢，她認為未來蔡英文面臨的另一個挑戰將來自於民進黨內部。

蔡英文總統力推2025年以前台灣成為非核家園，不過專家認為，由於新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，蔡英文能否繼續貫徹相關環保政策，將成為對內第3個挑戰。美國政治學者李偉欽表示，無核化能源相關政策推動，將會受到經濟復甦、空氣汙染嚴重性、綠能供應穩定性等因素影響，現在全球經濟因為疫情受到衝擊，相關能源、環保政策不是各國的首要推行目標，因此蔡英文很有可能無法實現終結核能的承諾。

廖達琪則認為，推動能源、勞工福利、同婚政策等會引發社會上部分勢力不滿，尤其第2任總統任期是「最危險的」，「也是走下坡的時候」，「這些團體不會像第一任期時那麼容易就被壓下來。」

對外部分，即便台灣此次防疫表現獲得國際社會讚賞，國際形象大升，不過「防疫外交」恐難以在對外關係上取得期待的進展。台灣大學政治學系教授黃旻華指出，疫情對蔡政府有加分效果，可是台灣若想透過防疫外交取得更大進展，效果「相當有限」。他分析，台灣強烈批評世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）並無助於台灣參與世衛組織，美國總統川普因為要向北京究責新冠肺炎疫情大流行，台灣本來就有較大機會順勢突破某些方面的外交困局，但如果過度主動操作，只會增加政治爭議，讓大陸更為提防，「反而抵消了有利形勢」。

兩岸關係上，因為蔡英文拒絕承認九二共識，在「反送中」示威期間又多次聲援香港，黃旻華指出，兩岸關係是蔡英文表現「比較不理想的地方」，原本蔡英文執政之初，雙方還有非官方管道交換意見，但隨著共諜案、反滲透法等事件影響，現在雙方缺乏可信任的溝通管道，未來兩岸「判斷局勢的歧見可能會加大」。

廖達琪則指出，因為大陸打壓，激起台灣人的反陸情緒，今後蔡英文如果提出對大陸友好的政策，可能會遇到很大的反對聲浪，她說，台灣網友現在對大陸「徹頭徹尾、不帶理性的仇視」，即便未來推出的友好政策合情合理，「蔡英文在兩岸關係的迴旋空間幾乎沒有。」

英國諾丁罕大學（Nottingham University）亞洲研究所中國計畫主任蘇利文（Jonathan Sullivan）指出，兩岸關係處於冰點，目前沒有看到改善的機會，但他認為蔡英文聲望並未受挫，因此很難把責任歸咎於她，雖然台灣這段時間失去邦交國，但同時也鞏固了與美、日、歐之間的關係，也因為疫情，許多國家現在認為蔡英文是「維持現狀」的溫和派代表。

台灣如何拿捏和美國之間的關係，也是蔡英文政府未來4年的一大挑戰。文章引述淡江大學學者黃兆年指出，蔡英文總統這4年把握了地緣政治變動，強化及制度化與美國的結盟關係，他認為，面對大陸提升施壓力道，強化台美關係能夠確保台灣安全。

不過部分學者並不認同過度親美的做法，廖達琪認為，在美陸之間，蔡英文應該要懂得對沖，不能只押寶一邊，應該「要在兩邊之間遊走」，她自問，當台灣真的有事時，「是否真的能獲得川普支持？」黃旻華則認為，因為美陸對抗，台灣成為華府與北京較勁中的「有利棋子」，但長遠來看，也可能是「兩岸關係更大衝突的導火線」，利弊得失還有待進一步評估。

(中時電子報)