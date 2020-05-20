蔡英文總統20日上午發表第二任就職演說，南京大學台灣研究所所長劉相平受訪認為，總體上低調平穩，但也有棉裡藏針的一面。她認為蔡總統強調遵循的《憲法》和《兩岸條例》，是台灣單方面的規定，台灣可單方面修改，存在不穩定性，蔡稱兩岸「正處於歷史的轉折點」，也沒講清楚打算怎麼轉，「難道不要和平發展了？」在經濟合作，提到要與新南向、美歐日國家深化關係，獨缺大陸，也隱含是想與大陸保持距離，部分脫鉤。

南京大學台灣研究所所長劉相平受訪指出，蔡英文的就職講話，低調平穩，不再像今年一月剛勝選完時的亢奮激昂，「虛妄狂嬌」的態勢已經降下來，在疫情重創全球經濟下，把產業發展放在前面先講，也可以理解，但提了新南向、美日歐，唯獨不提大陸，反映蔡想與大陸在經濟上保持一定的距離，或者某種程度的脫鉤。

蔡總統重申了遵循《憲法》與《兩岸關係條例》(下簡稱兩法規)，劉相平對此表示，這兩個法規是台灣單方面的規定，不是兩岸共識或協議，對大陸並沒有約束力，蔡提此二法規，帶有單邊主義的構想。

他解釋，民進黨可以憑藉立法院優勢人數，任意修改，譬如民進黨立委蔡易餘日前提案要修改兩岸條例，就是一例，他不諱言，「如果蔡易餘不撤案，照目前台灣政治生態，完全可以修改通過，大陸毫無置喙能力」，也因此，這兩個法規具有不穩定、不確定性。

劉相平認為，蔡英文若真的遵循兩法規，就不會稱呼「中華民國台灣」，因為按兩法規，兩岸屬於一國兩區；他也指出，去年底台灣修訂的《國安五法》、《反滲透法》，都嚴重衝擊了兩岸關係條例，對兩岸經貿文化交流造成嚴重傷害，「這些行為怎麼能得到大陸政府和人民的信任」！

他強調，光有兩法規肯定不行，大陸要的還是兩岸同屬一中和九二共識，這才是兩岸所共有，而非單方面的。

蔡總統提到「兩岸關係正處於歷史的轉折點」，劉相平質疑這是要轉去哪裡？大陸還是認為兩岸處於和平發展時期，「難道台灣不要和平發展？如果要轉到台獨，那兩岸關係會很危險」。

他強調，不能只看蔡講話軟的一面，還要看他裡面暗韓含棉裡藏針的一面，更要看她怎麼做，如果是用平穩低調的表述，但內心追求還是與大陸對抗，一旦時基對台灣有利，可能還是會「故態復萌」。

(旺報 )