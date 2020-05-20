針對總統蔡英文520就職講話，大陸軍事專家王雲飛今(20日)受訪時表示，蔡英文520講話明白拒絕「一國兩制」，否定且避談「一個中國」的「九二共識」，直接否定兩岸「和平統一」的可能，並甘為美國馬前卒，表達將為美國印太戰略做出貢獻。其第二任的新防務內政政策也充分展現了「以武拒統」的思想，大陸接下來勢必將視台灣實際分裂活動，準備不下於96年台海危機規模的對台軍演，透過「以武促統」來加以反制警告。

王雲飛表示，蔡英文講話表明未來將綁上美國戰車來拓展國際空間，並且拒絕「一國兩制」也不會回到「九二共識」，斷絕了兩岸和平統一的可能。其防務政策還強調後備兵力的平時戰時轉換；內政政策則強調，戰略物資供應鏈要保持自給自足，明顯帶領台灣在兩岸分離的道路上越走越遠，「以武拒統」的核心思想也越來越明確。

王雲飛說，大陸接下來勢必進一步就台灣分裂腳步，對台在政治、軍事、外交進一步緊縮，並會在軍事活動上展現實際舉措「以武促統」，不會再像過去一樣透過例行軍演順帶威懾，而是會視台灣分裂活動展開對台專項軍事活動加以威懾，以新時代的航母、艦機等裝備，準備不下於96年台海危機規模的軍演，來體現「一個中國」原則。

但王雲飛也指出，目前蔡英文委婉及掩人耳目的「漸進台獨」作法和說法雖已非常接近大陸紅線，但其稱仍會依照《中華民國憲法》行事的說法，還為兩岸留下了些許空間，因此目前兩岸還不會立即爆發全面戰爭。但在蔡第二任期間，兩岸針對性的軍事活動趨於頻繁將是常態，擦槍走火的風險也將越來越高。

(旺報 )