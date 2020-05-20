汐止警察局汐止派出所31歲警員薛定岳2019年8月28日追捕逃避攔檢的王姓男子時因擦撞機車失控，高速衝撞分隔島殉職。薛員父母分別向王嫌求償613萬元及638萬元。基隆地院今判王嫌必須賠償薛員父母各200萬、271萬7107元。

檢方表示，24歲王男在2019年8月28日在汐止區大同路2段附近，施用第3級毒品後騎機車返回基隆七堵區住處，當天下午4點43分行經汐止忠孝東路及秀峰路口違規左轉，巡邏員警薛定岳發覺並攔查，但王男硬闖加速逃逸。薛定岳開啟警笛追緝，並以無線電通報攔截。王男為逃避追緝高速蛇行、闖越紅燈，危及行人安全。

王男並騎到基隆市新台五路與福三街的路口，遇到新台五路轉紅燈。警員尾隨至路口，自王左後側靠近欲攔停，但因王在超越停等紅燈車輛後突高速往左斜切變換車道，與薛車發生擦撞，薛倒地後往前滑行，頭部撞及前方路口分隔島。

王明知肇事造成薛人車倒地受傷，仍加速騎車逃離現場。薛定岳受傷倒在路口，經路人打電話報案，支援警員不久趕到現場後，由消防人員將薛警送往汐止國泰醫院搶救，但於下午宣告不治。

檢方調閱監視器、測速器及傳喚目擊證人作證，認定王男在被薛警追逐過程中，的確有闖紅燈、高速蛇行、逆向行駛等妨害公眾往來安全的行為，並且肇事致人死亡後逃逸。

王嫌去年遭遭判處12年徒刑，目前已入監服刑。基隆地院審理後，認為王嫌名下無財產，又已監服刑，判處賠償王的父母各200萬、271萬7107元。

(中時電子報)