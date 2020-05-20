于正發文。（圖／翻攝自于正1978微博）

周揚青28天前抖出和羅志祥（小豬）情變真相，怒批對方男女關係混亂、愛搞多人運動，羅志祥今趁520貼出長文，公開兩人相戀至今點滴，並再次慎重向周揚青道歉。對此，知名製片于正稍早發文意有所指說：「文字的力量是強大的，但不是什麼都可以靠文字來洗白」。

羅志祥今再發長文，表示歷經這段時間的沉澱後知道自己真的做錯了，並分享兩人之間的甜蜜故事，引來正反兩極評論，有粉絲肯定他的認錯，也有人認為他因可能被大陸封殺，才急忙想改變用情不專形象，還有人怒批：「你不配這個女孩，臭八爪魚」。

而《延禧攻略》製作人于正稍早發文，暗酸別洗白，「公關團隊還是有料的，但是，架不住口嫌體直，還是要出軌！」，疑批有人看似深情款款，還不是偷吃在先，又強調：「我不是在說誰，我剛剛看完夫妻的世界，然後對熱搜有些感慨」。

見此，網友回應：「確實，大家可不要被這種鱷魚的眼淚欺騙了」、「要不是周揚青錘的他無法來內地工作了，你看看他有沒有時間寫矯情小作文」、「我覺得那個女孩兒好愛他，可是他沒有珍惜」、「三觀正的人，是不會因為一些所謂的言語而發生變化倒戈」。

(中時電子報)