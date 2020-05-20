民眾黨主席柯文哲今天中午赴立法院黨團與黨籍立委召開記者會，並針對蔡總統就職演說發表短講。（林縉明攝）

對於蔡英文總統上午發表就職談話，民眾黨主席柯文哲今天中午赴立法院黨團發表短講，柯文哲首先恭喜蔡總統展開新任期，希望台灣社會可以更好。不過，柯文哲話鋒一轉，批評蔡政府4年司法改革成效不彰，台灣面臨社會重大問題，蔡總統有責任說清楚講明白；另外，民進黨處理兩岸僵局部分，像是護照、華航改名等，看到民進黨政策反覆不定，只會利用選舉期間操作統獨意識騙選票。

柯文哲指出，民眾黨作為在野黨盡到監督責任，希望透過建議升化台灣民主政治，這段期間台灣防疫表現非常好，醫療衛生部門是台灣人才最聚集，加上有過2003年SARS經驗，讓台灣在防疫更有準備，台灣人民素質充分提高，並跟政府合作，是值得高興跟嘉許的地方。

民眾黨主席柯文哲在記者會中與黨籍立委合影。（姚志平攝）

政府在紓困振興方面，柯文哲認為政策有些混亂，像是紓困萬元之亂，酷碰券到底要不要發，還有值得檢視的地方。

蔡總統就職演說提到公民權下修18歲，柯文哲肯定蔡總統呼應民眾黨提出的主張，民主自由是台灣價值，過去曾說天然獨，他認為，更精確說法是天然台，民眾黨以台灣為名，民眾為本，希望未來用共榮社會及國家治理精神厚實台灣實力。

針對民進黨近期處理護照正名、華航改名及綠營立委撤回刪除「國家統一前」修法提案，柯文哲說，從這些事情可以看出民進黨政策反覆，凸顯綠營在選舉期間操作統獨議題，只是騙選票的手法。

柯文哲希望蔡總統不要辜負人民期望，不以短期利益犧牲長期利益，不因政黨利益犧牲國家利益，秉持社會共榮及和諧，讓台灣成為清廉有效的國家，民眾黨也會持續監督政府，希望台灣因為我們變更好。

(中時 )