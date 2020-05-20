歡慶連續超過十天零確診，麗寶樂園渡假區響應520文化總會舉辦的「2020 Keep Zero, Be Hero用愛畫個圈」線上音樂會活動，自今（20）日晚間8點開始，「天空之夢」摩天輪播放特別款燈光秀，輪播HREO、愛心、0、笑臉等畫面；麗寶福容大飯店的外牆也用房間燈點上「HERO」的字樣，藉此感謝每位為台灣辛苦付出的防疫英雄。

麗寶樂園渡假區表示，「天空之夢」為全台最大、全球前十大摩天輪，直徑120公尺，已是台中知名地標，經常推出各式燈光秀，讓中部夜景增添不少節慶氛圍、吸引許多民眾朝聖；這次響應520慶祝活動，自今日晚間8點開始，播放HERO、愛心、0、笑臉等圖案，與全台知名景點如台北101、高雄85大樓等串連點燈。

麗寶福容大飯店首次加入點燈行列，外牆秀出「HERO」字樣，建築外觀以橘、紅、藍、黃四色窗戶互相搭配，繽紛搶眼的氛圍，凸顯渡假區的活力與朝氣，曾獲國家建築金獎殊榮、交通部觀光局推薦旅宿業年度之星和最佳親子渡假旅館；繽紛外觀也讓這次的點燈字樣變成少見的「繽紛款」，如同疫情期間人人都是防疫英雄，鼓勵大家繼續努力，攜手走過難關。

麗寶福容大飯店首次加入點燈行列，讓外牆秀出HERO，建築外觀以橘、紅、藍、黃四色窗戶互相搭配，是全台第一個「繽紛款」點燈字樣，搶眼的氛圍，凸顯渡假區的活力與朝氣，加上夜晚的燈光變換，充滿無限歡樂與想像。

麗寶福容大飯店於2013年更榮獲國家建築金獎殊榮，並且連年獲得交通部觀光局推薦年度之星和最佳親子渡假旅館，這次一起響應520點燈活動，疫情期間人人都是防疫英雄，鼓勵大家繼續努力，攜手走過難關。

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