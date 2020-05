歡慶連續超過十天零確診,麗寶樂園渡假區響應520文化總會舉辦的「2020 Keep Zero, Be Hero用愛畫個圈」線上音樂會活動,自今(20)日晚間8點開始,「天空之夢」摩天輪播放特別款燈光秀,輪播HREO、愛心、0、笑臉等畫面;麗寶福容大飯店的外牆也用房間燈點上「HERO」的字樣,藉此感謝每位為台灣辛苦付出的防疫英雄。

麗寶樂園渡假區表示,「天空之夢」為全台最大、全球前十大摩天輪,直徑120公尺,已是台中知名地標,經常推出各式燈光秀,讓中部夜景增添不少節慶氛圍、吸引許多民眾朝聖;這次響應520慶祝活動,自今日晚間8點開始,播放HERO、愛心、0、笑臉等圖案,與全台知名景點如台北101、高雄85大樓等串連點燈。

麗寶福容大飯店首次加入點燈行列,外牆秀出「HERO」字樣,建築外觀以橘、紅、藍、黃四色窗戶互相搭配,繽紛搶眼的氛圍,凸顯渡假區的活力與朝氣,曾獲國家建築金獎殊榮、交通部觀光局推薦旅宿業年度之星和最佳親子渡假旅館;繽紛外觀也讓這次的點燈字樣變成少見的「繽紛款」,如同疫情期間人人都是防疫英雄,鼓勵大家繼續努力,攜手走過難關。

麗寶福容大飯店首次加入點燈行列,讓外牆秀出HERO,建築外觀以橘、紅、藍、黃四色窗戶互相搭配,是全台第一個「繽紛款」點燈字樣,搶眼的氛圍,凸顯渡假區的活力與朝氣,加上夜晚的燈光變換,充滿無限歡樂與想像。

麗寶福容大飯店於2013年更榮獲國家建築金獎殊榮,並且連年獲得交通部觀光局推薦年度之星和最佳親子渡假旅館,這次一起響應520點燈活動,疫情期間人人都是防疫英雄,鼓勵大家繼續努力,攜手走過難關。

(工商 )