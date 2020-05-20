2015年台中市曾獲選IBM全球智慧城市大挑戰！市議員楊典忠20日質詢說，中市胡志強與林佳龍前兩任市長都有推動智慧城市，到盧市長卻讓「智慧城市」變成歷史名詞；副市長黃國榮說，台中市是ICT供應鏈重要區域，市府一直都非常重視智慧城市的各項基礎建設與人才培訓。

楊典忠指出，中市在胡志強任內獲得2013全球智慧城市首獎，2014年舉辦2014台中市國際智慧城市論壇；林佳龍任內獲選獲選IBM全球智慧城市是智慧交通入選城市，並積極規劃數位治理局成立。可惜「龍規盧不隨」而停擺，中市年底將邁入捷運時期，推動智慧城市刻不容緩。

楊典忠說，今年2020智慧城市獎，台中市政府獲選2座獎項，分別是台中MIT自駕車引領智慧交通再升級，由台中市政府主導邀集國內自駕車廠商組成台中旗艦團隊，以水湳經貿園區作為試運行場域，建立全球第一可適應在地運行環境之自駕巴士案例，運行資料可保留於國內，作為本國發展自駕車產業的基礎。

研考會主委吳皇昇表示，為提升數位服務與開放政府應有的服務品質，台中市政府自105年開始辦理相關法治程序作業，107年議會三讀通過並於同年完成數位治理局組織規程修訂審議，提報市政會議通過，函報內政部及考試院其組織規程完成備查，數位治理局組織規程於108年生效。

吳皇昇強調，市府推動數位治理的目標不變，市府以「數位民主」、「數位服務」及「數位行政」三大面向建構數位政策，務實規畫成立數位治理局。市府資訊中心正研擬推動「一機在手」市政服務和公共費用繳納服務，給市民最大的數位便利。

(中時 )