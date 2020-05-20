針對台南市公園路19日晚間發生路樹倒塌致騎士不幸身亡，雖釐清樹木權管單位為延平國中，但為了不再發生類似遺憾，台南市長黃偉哲下令召開「路樹倒伏處理平台」，工務局將於近期邀集相關單位檢討建立全市路樹處理SOP。

工務局指出，每年汛期豪大雨，除了帶來雨水，也可能伴隨樹木落葉、斷枝甚至倒塌，樹木倒塌有各式各樣原因，除了平時維護單位基礎養護如修剪、也與樹木生長的環境、樹種特性、樹木是否染病、自然環境及當下狂風暴雨等有關。

工務局每年都在汛期前對行道樹進行例行性疏枝修剪，今年已對全市112條重點路段之路樹疏枝修剪近1萬8000棵路樹，主要針對樹木本身及枝葉下垂及密集情形，還有運用疏枝法清理不良枝和會影響行車視線的枝葉。此外，樹冠修剪亦採用梳枝及截剪方式修剪，除降低樹木高度外，也符合未超過樹木1／4高度的修樹原則，所以樹木進行疏枝，除了降低颱風來襲時的枝條斷落甚至傾倒外，還可以減少樹木因枝條密集不通風而產生的病蟲害，促進樹木健康。

工務局107年及108年也針對交通流量較高、樹體較高大的路段如小東路、林森路、東豐路、健康路等，委外辦理樹木的健康檢查，目前累計檢查的樹木總量共2066株，花費近140萬元左右，因樹木健康檢查專業成分高，所以無法一次全面性執行完畢，後續預計將分年與分路段持續執行健檢，並將執行經驗分享給相關單位參考。

市府近期將召開跨局處統合性會議，研擬全市路樹倒伏處理SOP，盼藉由這樣全體性檢討及機制建立，能夠堵絕遺憾的事件再發生。

(中時 )