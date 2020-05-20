總統蔡英文在今日就職大典上喊話表示願與對岸重啟對話，象徵第二任任期的兩岸關係訊號，不過華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷對未來四年的兩岸關係卻不樂觀。他稱，蔡英文在連任後狹著龐大民意肯定，認為自己已有應對台海局勢能力、兩岸政策獲得選民肯定，這樣的自我膨脹可能讓「激進式台獨」路線重新浮上檯面，釀成兩岸衝突。

為知名兩岸學者、曾任中國社會科學院台灣研究所所長周志懷19日在香港《東方財金雜誌》發表文章，文章指出，蔡英文連任後，兩岸對立的局勢將再延長4年。

文章認為，自2016年以來，「台獨」仍然是蔡英文政府的兩岸政策主軸，因次未來4年兩岸的對抗勢必加劇，各項交流活動也會受到嚴重衝擊，不太可能出現緩和。「中華民國台灣」是蔡英文漸進式台獨的第一個步驟，而「中華民國台灣」的實質，就是暫時披著「中華民國」背心的「台灣共和國」。

周志懷認為，蔡英文將以「台獨」公投案、去中國化的「正名」運動來作為平衡壓力的手段，不過大陸早已劃定台獨的底線，不會為台獨分裂運動留下任何空間，因此自蔡英文2016年上任以來，一直著力於「以武拒統」，未來4年這樣的傾向也會更加加大。

因此，蔡英文是否會利用美國對民進黨當局的支持、是否會成為繼陳水扁後又一個麻煩製造者，持續衝擊一個中國的框架，是大陸目前不能掉以輕心的事情。

未來4年，蔡英文政府要遊走於「漸進式台獨」與「激進式台獨」，都可能觸發新的台海危機，要如何走出兩岸困局，必須審慎以對。

(中時 )