取自賴清德臉書

副總統賴清德今天就任，賴清德感謝國人，將守護台灣、壯大台灣的責任繼續交給蔡英文總統，強調未來4年，將會盡全力襄贊總統，同心協力，穩定民心，安定社會，推動國家進步。

賴清德今天上午9點在總統府舉行宣誓典禮後正式就任副總統，他在臉書表示，今天是第十五屆總統副總統就任的日子。感謝台灣人民的支持，用行動向全世界宣示，堅定捍衛台灣民主自由的生活方式，也將守護台灣、壯大台灣的責任繼續交給蔡英文總統。

他說，未來4年，他將盡全力襄贊總統，同心協力，穩定民心，安定社會，推動國家進步。他也特別感謝陳建仁副總統，「最溫暖的大仁哥，4年來以溫暖堅定的力量，協助蔡總統為國家打下基礎，達成許多進步價值，讓台灣朝更好、更幸福的方向前進，未來，也會繼續在學術界與我們並肩同行」。

賴清德表示，1996年，台海飛彈危機之際，他決定棄醫從政，這是他人生中最艱難的決定，基於對台灣土地的熱愛和使命，任何「小我」都應該成全台灣「大我」。

他說，「一路走來，無論在哪個位置，我始終不忘從政初衷」，時刻檢視、提醒自己，未來仍將秉持一貫信念，繼續向前。

(中時 )