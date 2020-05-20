周成海當年不顧母親反對與妻子離異，只為扶正白靜。(取自百度)

由金喜愛、朴海俊、韓素希主演的韓劇《夫妻的世界》，改編自BBC電視劇《福斯特醫生》，故事描述一對看似相愛的夫妻因背叛而將愛情切斷後，陷入漩渦的故事，劇情高潮迭起，狂灑狗血不手軟，上周播出大結局更打破《SKY Castle》(台譯：天空之城)最後一集收視23.7％，締造有線台電視劇最高收視紀錄。而大陸女星白靜的一生就宛如駭人版《夫妻的世界》，給丈夫戴綠帽又氣死婆婆的她，最終落了個比渣男「李泰奧」還驚心的結局。

白靜2010年演出電影《功夫詠春》打開知名度，外型清新又敬業堅持不用替身的她，更被封為「楊紫瓊接班人」，外界都看好她假以時日，必能成為新一代武打天后。

然而出生自單親貧苦家庭的她，比起演藝事業，其實內心更渴望的是建立一個美好家庭。2004年，在舞台劇導演的介紹下，富商周成海認識了當時還是大三的白靜，並對白靜一見鍾情。只是當時周成海已是有婦之夫，儘管如此，周成海仍是不斷發動金錢攻勢追求，憑著上億身家打動白靜芳心，讓她願意當個見不得光的小三，等待某天周成海的扶正。

很快的，周成海不顧母親的反對下，堅持與妻子離婚，並在2008年娶了白靜。而周成海婚後也對白靜百般信任，不僅全盤告知生意狀況，每個月還給白靜4萬人民幣(約17萬台幣)當零用錢，小倆口過了一段新婚燕爾的生活。

只是這段幸福的婚姻生活，卻因為周成海在健身房認識的教練喬宇變了調。周成海把喬宇當兄弟，喬宇則不然，他背著周成海勾搭上白靜，更夥同白靜計畫謀取周成海的錢財。而被當作肥羊宰的周成海，則是在被騙了980萬人民幣與一台奧迪A8，才驚覺不對勁，報警抓了喬宇，還發現妻子竟與喬宇在一起，簡直是綠雲罩頂！

喬宇。(取自百度)

但沒想不到還有更離譜的事，紅杏出牆的白靜沒有一些心虛，竟選在2012年的大年初九，前往醫院找周成海鬧離婚，當時周成海正在照顧病榻上的母親，周母給白靜這麼一鬧，當場氣到心臟病發作過世。

婆婆屍骨未寒，白靜迫不急待向北京朝陽法院提起離婚訴訟，稱丈夫有小三，還拿出喬宇設計周成海與其他女性的性愛片為證，要求財產分割。這也成為壓垮周成海的最後一根稻草，他在2012年2月28號以談離婚條件為由，約白靜見面，見面後沒有爭吵，直接給了白靜三刀，白靜葬身血泊當中慘死。

據悉，周成海殺害白靜後，曾給秘書撥了通電話，他在電話中只說了一句：「這個女人心太狠了，真不行了。」隨後自殺身亡。白靜命案4年後，她的情夫喬宇則因為詐騙罪，判處11年有期徒刑。

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