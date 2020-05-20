政院認了！振興券加碼 額度至少200億 13:302020/05/20 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政院宣布振興方案7月上路(政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院祕書長李孟諺昨證實，振興方案之一的振興券很可能配合 7月暑假推動，6月初就會向外界報告。政院人士說，振興券規劃將加碼，至少200億元。 經濟部原規劃振興階段推出111億元的酷碰券，但遭政院打回票，李孟諺昨表示，振興方案已在做最後研擬定案，很可能配合7月暑假推動，政院在6月初就會對外報告，也讓各產業做好準備，配合7月振興啟動。 政院人士今表示，除了改名，也將加碼振興券，額度至少200億元起跳。 (中時 ) #振興券 #政院 #7月 #加碼 #行政院 #200億 也許您會感興趣 推薦閱讀 企業電費紓困減免200億 全民埋單 04:102020/05/17 財經焦點 勞保將破產 勞長：行政院已同意明年再撥200億 11:012020/05/18 生活 四大建案進場 高雄4月開工逾200億創同期單月新高 17:562020/05/18 財經 四大建案進場 高雄4月開工逾200億 04:102020/05/19 產業．科技 政院允再撥勞保基金200億 04:102020/05/19 財經焦點 直播》蘇貞昌新內閣 人事名單完整公布 09:232020/05/19 政治 政院內閣人事記者會 新任發言人首次亮相 16:012020/05/19 政治 央行融資中小企 突破200億 04:102020/05/20 金融．稅務 振興券何時上路？經部：7月配合暑假 09:492020/05/20 財經 振興券大加碼 規模逾200億 折扣比六七折優 11:332020/05/20 財經 政治熱門新聞 傳陳菊接掌監察院 網想起陳幸妤這句話… - 政治 盼兩岸維穩 修憲優化體制 蔡英文520演說全文 - 政治 分析蔡未來四年 游盈隆提這事：對政局將產生極大影響 - 政治 罷韓有變數？！尹立曝2件事：罷免能量可能消風 - 政治 如何看蔡520演說？港媒嘆：不合格的答卷！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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