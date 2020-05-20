行政院祕書長李孟諺昨證實，振興方案之一的振興券很可能配合 7月暑假推動，6月初就會向外界報告。政院人士說，振興券規劃將加碼，至少200億元。

經濟部原規劃振興階段推出111億元的酷碰券，但遭政院打回票，李孟諺昨表示，振興方案已在做最後研擬定案，很可能配合7月暑假推動，政院在6月初就會對外報告，也讓各產業做好準備，配合7月振興啟動。

政院人士今表示，除了改名，也將加碼振興券，額度至少200億元起跳。

(中時 )