生華科(6492)表示,新藥Silmitasertib(CX-4945)近日分別經由美國加州大學舊金山分校定量生物學研究所,以及美國猶他州立大學抗病毒研究所進行之抗新冠病毒(SARS-CoV-2)潛力藥物之篩選實驗,兩個權威機構不約而同都篩選出Silmitasertib成為治療COVID-19潛力藥物。

如今,新藥因具抑制新冠病毒複製、感染以及可減緩引發免疫風暴獨特的雙重機制,榮登國際權威Nature (自然) 科學期刊,再度凸顯抗COVID-19潛力。

Nature一篇最新刊登名為「Drug researchers pursue new lines of attack against COVID-19」──全球藥物研發人員致力追求抗新冠病毒的新療法的文章中,作者除引述由美國加州大學舊金山分校定量生物研究所(UCSF-QBI)最新發表的研究論文,透過大數據分析從332個和新冠病毒高相關的人類蛋白,篩選出69個抗COVID-19具潛力的藥物或化合物,生華科的Silmitasertib榜上有名,作者更直接點名位在台灣新北市的生華科,開發中新藥Silmitasertib是小分子藥物,正在進行癌症二期臨床試驗,因可調控及抑制細胞中蛋白激脢CK2的活性,進而防止應激顆粒 (Stress Granule)的分解,創造宿主細胞具更佳的抗病毒環境,降低宿主細胞感染。

生華科指出,開發中新藥Silmitasertib是First in Class 市場首見新藥,且是全球唯一進入人體臨床的CK2蛋白激抑制劑。除可透過抑制病毒複製多種途徑、提升細胞干擾素產生以降低病毒量,並降低促發炎細胞激素IL-6產生,減緩患者感染新冠病毒所引發自體免疫風暴(Cytokine Storm)之雙重作用機制(dual action)。

(工商 )