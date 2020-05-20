南迴公路自108年底通車後，大幅度縮短屏東至臺東時間，沿途行駛伴隨湛藍海水，再加上東部獨有的斷崖峭壁與海相連美景，被封為「全台最美公路」。知本老爺酒店力邀民眾來趟臺東旅遊，遠離都會人潮壅擠，即日起至7月10日止，凡購買知本老爺「戀，眷臺東」1泊2食專案，可體驗美人湯溫泉外，還能欣賞繡球花、金針花夢幻美景。

入住知本老爺酒店，由專人帶旅客至青山農場賞繡球花海。（知本老爺酒店提供）

位於臺東知本附近的金針山，繡球花正綻放中，無論是置身於繡球花步道，或是被雲霧繚繞的青翠山林環抱著，零死角欣賞美景，除了繡球花外，鄰近知本老爺的樂山，因新品種金針花盛開，花期早且長，直至7月底都是賞花期，遍地無際的整片金針花海，令人驚艷不已。

知本老爺酒店1泊2食方案，每人每晚最低3300元起。（知本老爺酒店提供）

凡購買「戀，眷臺東」1泊2食專案，不僅能體驗美人湯之外，還能參加春季小旅行至太麻里金針山青山農場賞繡球花或香氛護手乳DIY乙次（2擇1）；選擇入住3天2夜之遊客，加碼贈高鐵左營站至知本老爺南迴公路免費來回接駁服務或館內購物金1000元（2擇1），每人每晚最低只要3300元+10%起，讓悶壞的心情也能適度舒展，做好保護措施，防疫也能小旅行。

(中時 )