中華電信去年首次對外以中華電信品牌舉辦「主題式高中生暑期科學營」結果大受好評。營隊活動除了讓高中（職）生提前接觸新興科技、也培養團隊合作與問題解決能力，活動結業證書更可提升個人申請大學備審資料的競爭力。今年中華電信學院攜手資策會推出雙品牌、雙資源嶄新課程。

資策會是國內最具軟體開發能量與數位轉型的化育者，在配合教育部108課綱「適性揚才」基調及「自主學習」要求前提下，雙方合作自6月12日至8月28日為高中（職）生與即將成為大一新鮮人之應屆畢業生，量身規劃:創客自造、AI、程式設計、網路通訊、數位全媒體 五大類主題科學營活動。活動兼顧新技術學習與動手實作，並搭配電信學院綠能智慧園區導覽等豐富多元的內容。

這次五大類主題暑期科學營活動各類課程特色包括，1.創客自造：ROS機器人體驗營、3D列印與雷射切割機研習營、遊戲玩AI+無人機研習營；主題實驗方式強化物聯網程式撰寫能力。2.AI：Fun AI-由遊戲程式了解AI觀念、Python人工智慧科學營、Javis-作出我的魔法世界。3.程式設計:架設你的第一個網站-快速上手架站營、設計手機小遊戲。4.網路通訊：最夯的5G智慧生活、5G暨智慧製造課程，課程強調實作與體驗；親身體驗5G垂直產業demo site。5.數位全媒體：運用YouTube斜槓賺學費、短影片拍攝與剪輯快製班；自媒體+社群+平台，締造「網紅經濟」威力勢不可擋。

(中時 )