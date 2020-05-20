總統蔡英文及副總統賴清德今天宣誓就職，外交部統計，截至本日中午為止，共有來自全球47國家及國際組織約263名政要及各界友人以發表聲明、致函、推文及拍攝影片等方式祝賀蔡總統、賴副總統就職。

外交部強調，美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）發表祝賀聲明，讚賞蔡總統帶領民主台灣，堪稱區域及全世界表率；美國國務卿的祝賀聲明彰顯台美關係深厚，意義重大。外交部對友邦及友好國家的政要在我國正、副元首就職之日傳達來自全球的誠摯祝福表達由衷謝忱。

重要友邦政要及領袖祝賀者有：教宗方濟各(Pope Francis)、史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世(Mswati III)及總理戴安伯(Ambrose Mandvulo Dlamini)、馬紹爾群島共和國總統柯布亞(David Kabua)、諾魯總統安格明(Lionel Aingimea)、吐瓦魯總理納塔諾(Kausea Natano)、帛琉總統雷蒙傑索(Tommy Rememgesau)、巴拉圭總統阿布鐸(Mario Abdo)及副總統韋拉斯格斯(Hugo Velázquez Moreno)、瓜地馬拉總統賈麥岱(Alejandro Giammattei)、宏都拉斯總統葉南德斯(Juan Orlando Hernández)及副總統阿瓦雷茲(Ricardo Antonio Álvarez Arias)、貝里斯總督楊可為(Sir Colville Young)及總理巴洛(Dean Barrow)、海地總統摩依士(Jovenel Moise)、尼加拉瓜總統奧德加(Daniel Ortega)及副總統穆麗優(Rosario Murillo)、聖克里斯多福及尼維斯總督席頓(Sir Tapley Seaton)及總理哈里斯(Timothy Harris)、聖露西亞總督史納克(Sir Emmanuel Neville Cenac)及總理查士納(Allen Chastanet)、聖文森總督朵根(Susan Dougan)及總理龔薩福(Ralph Gonsalves) 等國家元首及政府首長以致函、錄製致賀影片或在社群網站上公開發文等方式表達祝賀。

至於友好國家政要友人祝賀方面，除美國國務卿龐培歐發布聲明致賀外，美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)、聯邦參議院代議長葛萊斯理(Chuck Grassley )及前副總統拜登(Joe Biden)也分別透過致函、推文或錄製影片方式致賀。其他包括另有來自日本、英國、法國、德國、丹麥、瑞典、瑞士、義大利、波蘭、愛爾蘭、立陶宛、拉脫維亞、奧地利、捷克、斯洛伐克、加拿大、澳洲、紐西蘭、斐濟、印度、印尼、韓國、菲律賓、新加坡、緬甸、汶萊、委內瑞拉、土耳其、科威特等國的政要、國會議員及友我人士，以及歐洲議會(EP)及中美洲統合體(SICA)等秘書長、友台小組主席、議員等人，紛紛透過致函、致電、推特、臉書等不同方式傳達溫馨祝福。

外交部對於各國元首政要、國會議員及友人對我國蔡總統及賴副總統的真誠祝賀表達由衷感謝。我國政府期盼在既有的堅實友好的基礎上，持續與各國深化各領域的密切合作關係。

(中時 )