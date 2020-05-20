全球化監測和數據分析公司尼爾森19日發布的《中國單身經濟報告》指出，隨著單身人口的不斷增長，單身群體的消費實力不容小覷，將引發新一輪的消費浪潮。尼爾森中國區總裁Justin Sargent表示，「單身經濟」逐漸升溫的背後，是單身者消費意識的覺醒，是他們追求品質生活的體現。

據大陸民政部數據顯示，2014年起，大陸的單身隊伍日漸壯大。尼爾森數據顯示，只有約1％的單身者面臨養老和子女教育等方面的壓力，因此，他們顯示出更強的消費意願。

尼爾森報告還顯示，單身人群「主動選擇單身」的占比居高，且他們多數未脫離父母的羽翼，並且更願意即時消費。尼爾森數據顯示，他們選擇單身的前5個理由分別是：單身很好／不著急戀愛，占28％、忙工作忙學習／沒時間沒精力談戀愛，占22％、圈子小／交際圈太窄，占21％、被動／不主動／不喜歡社交，占12％，以及談戀愛會帶來經濟負擔，占8％。

同時，有83％的單身者會選擇和父母居住，而非單身者的占比僅為5％；同非單身者相比，單身人群消費動機基本都以自我需求為導向，他們的消費支出更具自由化，因此，在投資理財和風險意識方面，40％的單身人群表示，未購買過任何理財產品，遠超非單身者的22％。

由於單身經濟強勢登場，外界預計大陸將引發新一輪消費浪潮。尼爾森報告顯示，42％的單身消費者為悅己而消費，高於非單身者消費者27％的占比，未來一年，75％的單身消費者計畫購買衣服，明顯高於非單身消費者的65％，其中35％的單身消費者明確表示會購買品質更好但價格相對較貴的衣服，而非單身消費者中僅有25％有同樣選擇；在未來一年計畫購買個人電子產品的單身消費者占比為41％，高於非單身消費者28％，其中，50％的單身人群願意購買品質更好但價格相對較貴的電子產品，高於非單身消費者的43％。

單身人群「愛便利」。報告顯示，52％的單身消費者出於方便省時的動機消費，高於非單身的39％，便利店購物人群單身占比從2018年的30％成長至2019年的39％；從線上消費來看，便利成為單身消費者選擇線上購物的重要因素；其中，97％的單身消費者會選擇網購，62％的單身人士更傾向點外賣。

單身人群注重自我投資。尼爾森數據顯示，單身人群對生活和自我期望會更高，22％的單身消費者期望未來1年中利用時間去讀書，18％的單身消費者希望學習新技能，17％的單身消費者希望培養自己的興趣愛好，均高於非單身消費者的13％ 、11％和14％；同時，在對未來1年的消費意願預期方面，分別有16％和14％的單身消費者更願意在自我提升和運動健身多花錢。

單身人群更加需要陪伴，社交與養寵需求旺盛。尼爾森數據顯示，28％的單身消費者將閒錢花在外出就餐上，非單身消費者僅為20％，有26％的單身者願意為戶外娛樂買單，高於非單身者的23％；同時，單身人群花錢為尋找安慰，將情感轉移到愛寵身上。尼爾森數據顯示，40％的養寵人群為85與90後，養寵人群中有57％為未婚，寵物經濟成為單身消費的代表。

另外，尼爾森研究發現，單身者都是夜貓子，11％的單身者通常會在晚上11點到深夜進行娛樂活動，而非單身者僅為6％；同時，大陸商務部發布的數據顯示，大陸60％的消費發生在夜間，夜經濟成為新的成長空間，在深夜網購或點外賣的單身消費者一定程度上會帶動夜經濟繁榮。

Justin表示，隨著單身群體的不斷壯大，單身經濟將為品牌商和零售商帶來新的發展機遇，如何貼近單身人群的生活方式，回應其獨特消費需求，傾聽他們專屬的聲音，對於贏得這一部分具有極強購買力和極大消費潛力的群體至關重要。

(旺報 )