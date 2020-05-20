林佳龍在臉書曬帥照標記盧秀燕，引網讚翻。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

交通部長林佳龍和台中市長盧秀燕曾是競爭對手關係，2人在2018年時都是台中市市長的候選人，今參加總統就職典禮時，林佳龍在臉書上傳一張帥照，並特別標註此照片是盧秀燕拍的，引發網友討論直喊，非常大器！

交通部長林佳龍在臉書發文表示，「總統要進場了，你／妳也在看直播嗎？」並隨文附上一張帥氣的觀禮照，同時也標記「Photo credit 盧秀燕」，顯示該照片是盧秀燕幫忙拍的，根據現場畫面也發現，林佳龍的左手邊的確是坐盧秀燕。

該照片曝光後，引起網友討論，「非常大器的tag」、「只有我注意到photo credit的部分嗎」、「不管你怎麼照，都是閃亮而光芒」，後來林佳龍也在留言處回應「盧市長坐在我左邊，這張是市長幫我拍的」。

事實上盧秀燕與林佳龍的淵源要從2018年直轄市與縣市長選舉說起，兩人皆是台中市市長的候選人，但當時國民黨候選人盧秀燕以逾82萬票的得票數，大勝尋求連任的林佳龍20萬餘票。

(中時電子報)