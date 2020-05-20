美國國務卿龐培歐昨發聲明祝賀蔡總統第二任期就職，外交部宣稱「美國國務卿首次發表聲明祝賀我國總統就職，具重大意義」。不過網路隨即瘋傳，列舉馬英九兩次當選總統，美國都由總統小布希、歐巴馬發賀電，蔡總統兩次當選，則是分別接獲美國國務院發言人、國務卿賀電。PTT有人酸諷「台美關係果然是史上最好的時候，晚上期待川普打電話給小英，都幫忙促成台積電去美國了，不打個電話給小英，說不過去吧！」

對於外交部的動作，馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪時表示，我方與美國關係好是一件好事，但不必刻意拿來宣傳，「真正的關係好才是最重要的」，以美國並未提案助我國爭取參與WHA為例，蔡政府應注意「我國需要實質的好關係，不是口惠實不至的關係。」

PTT等網路流傳，2008年馬英九當選總統，小布希致賀電，特別稱讚「台灣是亞洲與世界的民主燈塔」、「我確信它所代表的競選和民主過程，將會促進台灣變成一個繁榮、安全、治理良好的社會。」2012 年歐巴馬發表賀電祝賀馬英九當選連任，電文指「台灣已證明自己是亞洲最偉大的成功故事之一。」歐巴馬還特別指出「兩岸和平與穩定有利於美台關係。」

到了2016年蔡英文首度當選總統，美國國務院發言人柯比發賀電，內容竟是感謝馬英九，內容為「美國感謝馬英九總統努力發展和美國之間的堅強的夥伴關係，並對於他近年來為促進海峽兩岸的聯繫所採取的具體措施鼓掌讚揚。我們希望馬總統政府和即將上任的新政府將建設性地努力確保政權順利轉移，並持續促進這個區域的和平與穩定。」

到2020年蔡總統當選連任，美國國務卿龐培歐發賀電；今天蔡總統就職，美國國務卿首次發賀電，外交部「宣讀」龐培歐賀電。

據政壇人士指出，相較蔡總統，馬英九接獲美國祝賀層級更高，尤其 2012年馬英九當選連任，歐巴馬除了致賀電，後來還寫親筆信給馬英九；這封信被馬錶框收藏，不曾對外曝光。當時馬英九的外交方針是「親美友日和中」，與美方關係非常好，更不會為了「大內宣」或其他目的，給美國任何「意外驚喜」。

對於歐巴馬親筆信之事，蕭旭岑表示，他沒有評論，不過馬執政時期「親美友日和中」外交戰略，的確獲美方高度信任及認同。例如2013 年馬英九到梵蒂岡晉見教宗，巧遇美國副總統拜登，兩人談了十多分鐘，回台後，馬英九從沒拿來宣揚，照片也沒曝光，隔了半年美國在台協會處長與馬英九見面，還特地為此表達感謝。

(中時 )