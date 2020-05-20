台灣菸酒公司20日受訪時指出，520總統就職紀念酒約賣出半數以上，但是受限於酒液原料取得不易，加上現在全球都在搶酒精原料，要進口有難度，因此暫時沒有增產總統就職紀念酒的計畫。

台菸酒公司今年推出第15任總統副總統就職紀念酒，每支酒款都各具意義，時隔4年再度邀請設計師聶永真量身打造設計包裝。五款瓶身設計皆搭配酒品調性，以「就位」、「綻放」、「承」、「方向」、「煦陽」等概念，象徵台灣已就位，準備於國際綻放，承襲著舊有傳統，同步迎接新的階段來臨。

除包裝極具美感，五款紀念酒款皆為全新開發調製，選用高價位特選原料，並經由職人特別釀造，特優品質喝起來別具風味，包括「OMAR單一麥芽威士忌特別款」、台啤特釀「淬」、「玉泉珍藏30年陳紹」、「玉尊峰頂台灣威士忌特別版」，以及「玉山台灣原窖十年陳高」等5款，酒質彰顯台灣優質風土與釀酒工藝。

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(工商 )