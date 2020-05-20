大陸浙江省杭州市一對夫妻剛搬新家沒多久，房子就出現詭異現象。王姓女子表示，家中廁所已經4次長出蘑菇，且一次比一次噁心。最近的一次，長的比以往都多、樣子也極其詭異，令她不知道該怎麼辦當場嚇哭。

根據《1818黃金眼》報導，王女住在余杭鼎和金座社區10樓，家裡長出蘑菇的地方在廁所門口的牆角。王女表示，蘑菇是在上個月某一天開始長出來，到目前為止已經長出4次，前3次他們都自行拔除，但這次實在太嚴重又噁心，只好請相關人員來處理。

王女提道，5月16日早上廁所門口突然長出七、八朵蘑菇，而且長得非常迅速，到了晚上蘑菇已經長成早上的5倍大，牆角還不停流出黑色的汁液。由於實在太過嚇人，她只好請來社區管委會幫忙處理，當管委會人員將地板拆開後，發現地板下方不但已經全部變黑，還十分潮濕，至此終於找到不斷長出蘑菇的原因。

相關單位服務中心的徐經理表示，因為廁所旁邊地板滲水才會導致地板長出蘑菇，他和建商連絡後，已獲得對方保證將進行徹底清理，相信未來不會再有類似事情發生。而許多網友在看過影片後也紛紛留言表示，「一開始看覺得屋主大驚小怪，等我看到照片後我發現我錯了，換我我也會被嚇到」、「這個蘑菇長得好詭異，傘狀異形生物，要我也能嚇哭」、「這個蘑菇也太大了，確實害怕」、「本來還覺得長個蘑菇而已，為啥要哭，看到第四次長出來的蘑菇那一瞬間我雞皮疙瘩起一身，要吐了」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)