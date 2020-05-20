中華民國第15任總統暨副總統宣誓就職典禮今（20）日舉行，台北股市今天由生技股維繫多頭，新台幣匯價午盤以29.936元暫收，小升1.4分，成交量為5.3億美元。「英德配」將面臨新冠疫情第二階段的經濟重啟挑戰，以及美國GDP負成長的「熊市」考驗。

國際美元盤整，但前一日外資在台股轉為買超，新台幣匯價今早維持升值走勢。國際美元指數日前已經再跌回100之下，今天亞幣中，韓元的貶幅較重。

美國聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）日前在CNBC電視台的《60分鐘》接受專訪，他認為美國第二季的GDP恐衰退30%以上，而且失業率也直逼1930年代大蕭條時期的25%。不過鮑威爾樂觀看待第3季之後的表現，認為只要沒有第2波疫情，美國經濟就會穩步回到新冠病毒流行前的水準。美股道瓊昨天下挫390點。

蔡英文就職演說特別提及六大核心戰略產業，包括半導體、5G、生物及醫療科技、國防及戰略產業、綠電及再生能源產業和民生及戰備產業。

投資機構認為，台股和美股的連動性高，目前看來美國GDP尚未見底。政策官員已經提供重要的流動資金渠道，可在短期提振金融市場和維持經濟活力。然而，隨著經濟重啟，許多依賴人與人之間緊密接觸的業務模式可能仍面對挑戰。有鑑於此，美股恐將經歷一般熊市會經歷的三個階段：先是市場急跌，然後超賣帶動市場反彈，接著出現調整期且可能令多空雙方均感到沮喪。因此，市場可能於未來數月反覆波動，將考驗著投資者的決心。

(時報資訊)