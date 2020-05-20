今天是5月20號總統就職，但受到疫情影響，大型集會取消，改由線上直播讓民眾觀看，除了總統就職受到影響，全台最有愛的鄉鎮彰化縣田中鎮，原訂在520這天舉辦系列活動，同樣受到疫情影響，只好改在公所內舉辦簡單的音樂會，但現場一樣浪漫溫馨，充滿愛。
田中鎮長洪麗娜表示，今天是5月20號，也就是520我愛你，田中的郵遞區號剛好也是520，公所在去年底就開始規劃要舉辦系列活動，還將地點特別選在門牌號99的田中高鐵站區，串聯起來就是202052099，愛你愛你我愛你久久，不過可惜所有的愛都被疫情給打敗。
洪麗娜說，原本預計520當天，會找來520對的佳偶，不管是夫妻、情侶，透過設計的闖關活動，像是愛的宣言，創意走秀等，當晚還利用投影設備，將所有佳偶的紀錄影片，投射在彰化高鐵站外的玻璃帷幕上。
洪麗娜說，雖然大愛沒了，但公所各課室還是發揮創意，在所內以田中520為主題進行布置，讓所有民眾一樣可以大聲說愛，享受愛的感覺，希望未來每年的520，就是田中愛的小鎮發揮的時候，也代表田中所有鄉親，祝福所有好朋友，心中要有愛，千萬不要吝嗇說出我愛你。
(中時 )
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